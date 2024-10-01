تكنولوجيا: موتورولا تكشف النقاب عن هاتف Moto G75 بمعالج Snapdragon 6 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورلا رسمياً اليوم عن هاتفها المتوسط Moto G75 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، ويدعم تحديث النظام حتى 5 أعوام قادمة.

يتميز هاتف Moto G75 بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشة أيضاً بنسبة سطوع 1000 nit، كما تأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 3، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم موتورولا هاتف Moto G75 بمستشعر Sony-LYTIA 600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر flicker.

كما تدعم موتورولا هذا الإصدار بزر لإستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، وينطلق Moto G75 بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تتضمن آداة Magic Editor، وممحاة Magic، وأيضاً ميزة Photo Unblur.

وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

أيضاً يدعم Motorola Moto G75 معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وأيضاً معايير MIL-STD-810H العسكرية، كما ينطلق بتقنية NFC، ومكبرات صوتية ستريو، مع دعم تقنية Dolby Atmos.

ويضم الهاتف منفذ USB-C، وفتحة لبطاقة microSD للتخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت، ويتوفر Motorola Moto G75 بألوان الرمادي، والأزرق، وأيضاً اللون والأخضر.

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