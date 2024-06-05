شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تفرض غرامات على شركة ميتا بسبب ممارساتها التجارية غير العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة الرقابية الإيطالية لمكافحة الاحتكار، إنها فرضت غرامة على شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، لما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة، وقالت AGCM إنها وجدت أن مستخدمى انسجرام لم يتم إبلاغهم بشكل صحيح بشأن استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية، حسبما جاء في بيان الهيئة التنظيمية، وفقاً لصحيفة رويترز.

واضافت أيضًا إن مستخدمي فيسبوك وإنستجرام لم يحصلوا على المعلومات الصحيحة حول كيفية الاعتراض على تعليق الحسابات.

وقالت الهيئة التنظيمية إن ميتا عالجت المشاكل بالفعل، وقال متحدث باسم ميتا في بيان: "نحن نختلف مع قرار هيئة المنافسة الإيطالية ونقوم بتقييم خياراتنا"، وأضاف المتحدث أنه منذ أغسطس 2023، نفذت ميتا العديد من التغييرات للمستخدمين الإيطاليين التى تعالج مخاوف الهيئة، بما فى ذلك زيادة الشفافية حول كيفية استخدام الشركة للبيانات لعرض الإعلانات علي انستجرام.