تكنولوجيا: تفاصيل دقيقة حول أبعاد هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة هواتف iPhone 16، حيث إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل دقيقة حول أبعاد هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

أكدت التسريبات مؤخراً على أن هاتف iPhone 16 Pro Max يأتي بأنحف إطارات في العالم قدم في الهواتف الذكية حتى الآن، على أن يأتي هاتف iPhone 16 Pro في المركز الثاني بتصميم نحيف للإطارات.

ومن المقرر أن يتميز هاتف iPhone 16 Pro بأبعاد 149.6 في 71.45 في 8.25مم، ووزن 194 جرام، مقارنة بأبعاد iPhone 15 Pro الذي جاء بقياسات 146.6 في 70.6 في 8.25مم، ووزن 187 جرام، لذا يأتي iPhone 16 Pro بحجم أكبر هذا العام.

كما ينطلق iPhone 16 Pro Max بأبعاد 163.02 في 77.58 في 8.26 مم، ووزن 225 جرام، مقارنة بإصدار ابل الحالي iPhone 15 Pro Max الذي يتميز بأبعاد 159.9 في 76.7 في 8.25مم، ويتميز إصدار Max القادم بوزن أثقل 4 جرام مقارنة بالإصدار السابق.

أيضاً من المقرر أن يتميز iPhone 16 Pro بحجم شاشة 6.3 إنش، أي أكبر من الإصدار السابق بنسبة ضئيلة، حيث تميز بحجم 6.1 إنش، بينما يتميز iPhone 16 Pro Max بحجم شاشة 6.9 إنش، وهي ترقية أيضاً مقارنة بالإصدار السابق الذي تميز بحجم شاشة 6.7 إنش.

يذكر أن التسريبات أوضحت مدى نحافة الإطارات للجيل القادم من هواتف Pro، ففي الوقت الذي تميز هاتف iPhone 15 Pro بإطارات بسمك 1.71مم في محيط الشاشة يأتي iPhone 16 Pro بإطار بسمك 1.2مم، أيضاً مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro Max الذي جاء بسمك إطارات 1.55مم في محيط الشاشة، يأتي بإطار 1.15مم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف الأيفون.

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