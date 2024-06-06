تكنولوجيا: صور رسمية لهواتف Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع سامسونج في “كازاخستان” عن صور رسمية لإصدارات سامسونج القادمة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6.

أول الصور الرسمي المسربة من سامسونج تقدم نظرة على تصميم الهاتفين من زاوية واحدة، إلا أن تصميم الهاتفين يظهر بشكل واضح.

ويظهر هاتف Galaxy Z Fold6 في الصور الرسمية بتصميم أقل إستدارة في الزوايا مقارنة بهاتف Z Fold5، مما يؤكد على التصميم الذي ظهر في صور حية نشرت عبر “Ice Universe”.

كما تؤكد التسريبات على أن الحواف تأتي أكثر نحافة في هذا الإصدار الذي يتميز بأبعاد 22:9 في شاشة الغطاء، كبديل لأبعاد 23.1:9 في إصدار 2023.

من جانب أخر تظهر الكاميرة الخلفية في الإصدار الجديد دون تغيير في التصميم تقريباً، حيث تأتي الكاميرة في وحدة بارزة عن الغطاء الخلفي، كما تتضمن إعدادات الكاميرة ثلاثة من العدسات على أن تأتي كل عدسة بشكل بارز ومستقل عن العدسات الأخرى.

ويأتي هاتف Galaxy Z Flip6 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، كما يتميز بشاشة خارجية بنفس تصميم الشاشة المميزة لهاتف Galaxy Z Flip5، إلا أن الشاشة الخارجية في الإصدار الجديد تأتي بحجم أكبر 3.9 إنش مقارنة بحجم3.9 إنش في الإصدار السابق.

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