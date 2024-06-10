تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن مستشعرات الكاميرة في Xiaomi 15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتفها المميزة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مستشعرات الكاميرة في إصدار Xiaomi 15 Pro.

كشف موقع “microblogging” في الصين عن تفاصيل إعدادات الكاميرة في إصدار Pro القادم من شاومي، حيث يأتي هذا الإصدار بثلاثة من المستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل على غرار إصدار الشركة السابق Xiaomi 14 Pro.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن يضم الهاتف مستشعر OV50K رئيسي، بينما تأتي كاميرة telephoto بمستشعر IMX882.

كما تشير التسريبات إلى أن مستشعر OV50K يتميز بحجم 1 إنش، وهي ترقية مقارنة بهاتف Xiaomi 14 Pro الذي جاء بمستشعر أصغر بحجم 1/1.31.

ولقد رصد مستشعر مؤخراً بحجم أصغر وهو OV50K40، حيث يأتي هذا الإصدار بأعلى فئة في النطاق الديناميكي HDR في مختلف ظروف الإضاءة.

من جانب أخر يشير مصدر التسريبات إلى أن مستشعر telephoto لا يأتي بنفس مستوى آداء OV64b، إلا أنه يتميز بإستهلاك أفضل للطاقة، ومن المقرر أن يأتي هذا المستشعر بتحسينات بشكل عام مقارنة بمستشعر سامسونج ISOCELL JN1 الذي قدم في كاميرة telephoto للإصدار السابق.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Xiaomi 15 Pro يضم كاميرة خلفية بتصميم مربع، مع تحسينات في العدسات، كما يضم شاشة منحنية micro بجودة عرض 2K، ومن المتوقع أن تنطلق سلسلة هواتف Xiaomi 15 بشكل رسمي في منتصف شهر أكتوبر.

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