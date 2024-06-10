شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن نظام التشغيل VisionOS 2 الجديد لنظارات Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن نظام التشغيل VisionOS 2، وهو الإصدار الثاني من نظام التشغيل Vision Pro، والذي يهدف إلى جلب الكثير من الميزات التي ظل المستخدمون يطلبونها منذ إطلاقه.

حدثت أبل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين المنعقد الآن WWDC 2024، تطبيق الصور الخاص بها للسماح لك بالضغط على زر لإنشاء صور مكانية باستخدام صور قديمة لم تكن مكانية بالفعل في البداية، كما سيكون لدى VisionOS 2 أيضًا دعم للقطارات، لذا لن يقتصر وضع السفر في Vision Pr على الطائرات فقط.

وحدثت أيضًا ميزة العرض الافتراضي لنظام Mac، حيث تقدم ما يعادل شاشتين بدقة 4K مع خيار عرض افتراضي جديد فائق الاتساع، ومع تشغيل الخيار فائق الاتساع، تنتشر الشاشة أمام المستخدمين مثلما تفعل الشاشة المنحنية فائقة الاتساع.

سيسهل VisionOS 2 على المطورين إنشاء التطبيقات، وهناك واجهات برمجة التطبيقات الحجمية الجديدة التي تسمح بتطبيقين في وقت واحد، مجموعة مطورين جديدة تسمى TabletopKit للألعاب وواجهات برمجة التطبيقات الجديدة للمؤسسات.



