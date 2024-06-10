شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: طرح نظارة Vision Pro للبيع عالميًا بداية من 28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتاح قريبًا الفرصة لعدد أكبر بكثير من دول العالم لشراء سماعة الواقع المختلط من شركة Apple، حيث أعلنت شركة أبل اليوم خلال فعاليات مؤتمر WWDC 2024 أن جهاز Vision Pro الذي تبلغ قيمته 3499 دولارًا سيتم بيعه عالميًا مع بدء طرحه في 28 يونيو.

الدول الأولى خارج الولايات المتحدة التي حصلت على Vision Pro هي الصين واليابان وسنغافورة في 28 يونيو، تليها ألمانيا وفرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا في 12 يوليو، ويأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت بلومبرج في شهر مايو أن شركة آبل تقوم بتدريب موظفيها الدوليين على بيع سماعات الرأس المتطورة.

إذا كانت هناك طريقة واحدة واضحة للمساعدة في تحقيق أداء ضعيف في مبيعات Vision Pro، فهي بيع سماعة الرأس في أماكن أكثر، لم تعلن شركة أبل بعد عن أرقام مبيعات Vision Pro، لكن الضجة العامة تراجعت بشكل كبير منذ إصدارها في فبراير، وأفادت التقارير أن شركة Apple خفضت الإنتاج مؤخرًا بسبب انخفاض الطلب.

وحتى قيمتها في السوق المستعملة تبدو هشة، حيث أنه من السهل إلى حد ما العثور على نماذج أساسية مستخدمة بشكل طفيف تباع بخصم 1000 دولار أو أكثر على موقع eBay،مجموعة كاملة من العملاء المحتملين الجدد لا يمكن أن تؤذي.