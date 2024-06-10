شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن رسميًا عن نظام التشغيل iOS 18 مع ميزات جديدة.. احصل عليه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل اليوم خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2024، عن نظام التشغيل iOS 18، وهو التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل لأجهزة أيفون، حيث يتميز ‌iOS 18‌ بأدوات تخصيص جديدة للشاشة الرئيسية.

وتتميز أيقونات التطبيقات الآن بالوضع الداكن ويمكن للمستخدمين تلوينها بلون لإنشاء مظهر فريد، كما يمكن الآن أيضًا نقل التطبيقات حول ‌الشاشة الرئيسية‌ بحرية.

كما تمت إعادة تصميم مركز التحكم وأصبح قابلاً للتخصيص بشكل كبير باستخدام معرض جديد، ويمكن للمطورين الآن توفير الأدوات من تطبيقاتهم في مركز التحكم، كما يمكن للمستخدمين التمرير باستمرار للوصول إلى شاشات مركز التحكم الأخرى، عناصر التحكم في قفل الشاشة قابلة للتخصيص أيضًا.

ويمكنك الآن قفل التطبيقات بالمصادقة وإخفاء المعلومات من البحث وSiri، يتضمن ‌iOS 18‌ أيضًا طريقة جديدة لتوصيل الملحقات بسلاسة أكبر.

في الرسائل، تم إعادة تصميم النقرات ويمكن للمستخدمين الآن التفاعل مع أي رمز تعبيري، كما يمكن للمستخدمين أيضًا جدولة الرسائل لإرسالها لاحقًا، بالإضافة إلى تنسيق النص بالخط العريض والمائل والتسطير ويتوسطه خط، فيما توفر تأثيرات النص الجديدة طرقًا للتأكيد على الكلمات والعبارات، مع اقتراحات تلقائية، ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا إرسال واستقبال الرسائل عبر الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وفي البريد، يمكن فرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى فئات للمساعدة في تحديد أولويات الرسائل، وهناك أيضًا خرائط طبوغرافية جديدة مع شبكات المسارات ومسارات المشي لمسافات طويلة في الخرائط، وفي تطبيق Wallet، تقوم ميزة Tap to Cash الجديدة بإرسال الأموال النقدية عن طريق ربط الهواتف معًا.

كما يأتي "وضع اللعبة" أيضًا إلى ‌أيفون‌ لأول مرة، مما يقلل من نشاط الخلفية للحفاظ على معدلات الإطارات عالية، بالإضافة إلى اتصالات أكثر استجابة لـ AirPods وأجهزة التحكم في الألعاب اللاسلكية.

يتوفر الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل ‌iOS 18‌ ابتداءً من اليوم، مع إصدار تجريبي عام في وقت لاحق، وإصدار رسمي للجمهور في الخريف.