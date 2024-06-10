شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن tvOS 18 .. تعرف على أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple اليوم عن tvOS 18، وهو البرنامج الذي يعمل على تحديث جهازـ Apple TV، حيث تشمل الميزات الجديدة InSight، الذي يشبه Amazon X-ray ولكنه مخصص للمحتوى الأصلي لشركة Apple.

وبالنسبة للفيديو، تدعم Apple الآن أجهزة عرض 21:9 لأول مرة. بالنسبة للصوت، تعمل Apple أيضًا على ترقية ميزة Enhance Dialogue الخاصة بها باستخدام التعلم الآلي لتحسين عزل الصوت...

ويقوم InSight بتراكب البيانات التعريفية حول المشهد الحالي، عند إيقاف الفيلم أو العرض مؤقتًا، وهي متاحة للمحتوى المدعوم، كما يعرض InSight قائمة الممثلين الحالية والموسيقى التصويرية الحالية مع رابط مباشر إلى Apple Music، وسيكون InSight متاحًا على تطبيق التلفزيون على tvOS، وتطبيق التلفزيون على iPhone وiPad.

كان برنامج Enhance Dialogue متاحًا في السابق فقط عند استخدام Apple TV مع HomePod، سيكون مرشح الصوت متاحًا الآن أيضًا عند استخدام مكبرات صوت التلفزيون أو أجهزة الاستقبال أو مخرج صوت Bluetooth.

ومع الإصدار الجديد من tvOS، سيتم أيضًا تمكين الترجمة تلقائيًا في اللحظات ذات الصلة، مثل عندما يتم كتم صوت الفيلم أو عند تخطيك لمدة عشر ثوانٍ لإعادة تشغيل المشهد، كما سيحتوي tvOS 18 أيضًا على مجموعة مطورة من شاشات التوقف، بما في ذلك شاشة توقف متحركة جديدة لـ Snoopy، وخيار يعرض مشاهد من عروض Apple TV+.

تمت إعادة تصميم تطبيق Fitness+ أيضًا لتوفير إمكانية التنقل والتخصيص بشكل محسّن، وسيكون tvOS 18 متاحًا كتحديث مجاني في وقت لاحق من هذا العام.