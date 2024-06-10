شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: macOS 15 Sequoia .. أبل تكشف رسميا عن أحدث أنظمة تشغيل ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Apple خلال مؤتمر WWDC 2024 اليوم عن نظام التشغيل macOS 15 Sequoia، الذي يتميز بالعديد من الإمكانات الجديدة المقدمة في iOS 18 بالإضافة إلى ميزة الاستمرارية الجديدة التي تسمى iPhone Mirroring.

ميزة iPhone Mirroring:

يتيح لك ‌iPhone‌ Mirroring عرض جهاز ‌iPhone‌ الخاص بك والتحكم فيه من جهاز Mac، ليظهر كل شيء، بما في ذلك الرموز والشاشة الرئيسية والتطبيقات والمزيد، كما يمكن فتح أي تطبيق مباشرة من جهاز Mac، ويصل صوت ‌iPhone‌ الخاص بك إلى جهاز Mac.

وطوال الوقت، يمكن أن يظل ‌iPhone‌ الخاص بك مغلقًا، لذلك لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليه، كما يمكنك أيضًا سحب العناصر والملفات وإفلاتها من جهاز Mac إلى ‌iPhone‌ الخاص بك بسلاسة.

كما يجلب ‌macOS 15‌ أيضًا إشعارات ‌iPhone‌ إلى Mac، حيث تظهر جنبًا إلى جنب مع إشعارات Mac، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم macOS الآن تلقائيًا بتغيير حجم النوافذ لتجانبها وملء الشاشة، مع الاستفادة من أقصى مساحة للشاشة.

تطبيق كلمات مرور

كما قدمت Apple أيضًا تطبيق كلمات المرور المستقل مع نظام التشغيل macOS 15 Sequoia، مما يتيح للمستخدمين إدارة كلمات المرور الخاصة بهم بسهولة دون الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث، فيما أصبح Safari أيضًا أكثر ذكاءً ويستخدم الآن الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء تلقائيًا على المعلومات المفيدة، مثل اتجاهات الخريطة أو مقطع فيديو على صفحة الويب.

يأتي نظام التشغيل macOS 15 مزودًا بميزة "Apple Intelligence" المضمنة، ويمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة إنشاء نص في التطبيقات ومساعدة المستخدمين أيضًا على إنشاء الصور، وسيكون نظام التشغيل macOS 15 Sequoia متاحًا للجمهور هذا الخريف، وسيتم طرح الإصدار التجريبي الأول للمطورين في وقت لاحق اليوم.

تطورات الألعاب

يحتوي macOS Sequoia على بعض التطورات في الألعاب، بما في ذلك إمكانات نقل النوافذ المحسنة في Gameporting Toolkit 2، وقالت Apple إنه سيكون من الأسهل أيضًا نقل ألعاب Mac إلى iPad وiPhone، مما قد يمنح المطورين حافزًا ماليًا إضافيًا لإنشاء أو نقل العناوين لنظام أبل البيئي.