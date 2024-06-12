شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بيكسل يطرح تحديثا يعمل على استخدام الذكاء الاصطناعى للهواتف الأرخص والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ جوجل فى طرح تحديث جوجل بيكسل والذى يعمل على طرح الذكاء الاصطناعى على الهواتف الرخيصة التى يستخدمها مالكوها.

ويعد هذا هو أحدث انخفاض فى ميزات جوجل لأجهزة Pixel أمرًا كبيرًا للأشخاص الذين يرغبون فى تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعى الخاصة بها على هواتف أرخص، والمصورين الذين يريدون المزيد من التحكم.

التحديث الأخير، الذى يبدأ طرحه اليوم، سيجعل طراز Gemini Nano الجاهز للجوال والذى كان متاحًا بالفعل لأصحاب Pixel 8 Pro متاحًا كخيار على هواتف Pixel 8 وPixel 8A أيضًا.

وأعلنت شركة Apple للتو عن عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة لمنصاتها، ولكن على غرار إعلان جوجل الأولى بأنها تراجعت فى النهاية، قامت Apple بتقييد Apple Intelligence على الأشخاص الذين لديهم أحدث iPhone 15 Pro.

ومع ذلك، على تلك الأجهزة ذات المواصفات الأقل قليلًا، سيتعين عليك الانتقال إلى خيارات المطور لتشغيله، وفى مقابلة على البودكاست Made by Google، وصف سيانج تشاو، نائب رئيس برامج الأجهزة والخدمات فى Google، هذا التبديل بأنه خيار تم اتخاذه لتقييده للأشخاص الذين يفهمون "التأثير المحتمل على تجربة المستخدم" لتشغيل نموذج الذكاء الاصطناعى على الجهاز، مع توفر ذاكرة أقل لتشغيل ميزات مثل التلخيص فى المسجل والرد الذكي.

وإذا كنت تستخدم Pixel 8 Pro أو أحد الأجهزة الأخرى التى تم تمكين Gemini Nano بها فى إعدادات المطور، فستتمكن أيضًا من الوصول إلى "ملخصات أكثر تفصيلًا وقابلة للتنزيل" للمحادثات المسجلة.

وتشمل الميزات الأخرى المخصصة لعائلة Pixel 8 فقط فى هذه المجموعة من التحديثات توفر تحديث Find My Device الذى يمكنه تحديد موقع هاتفك حتى عندما يكون مغلقًا، أو استنزاف البطارية لمدة "23 ساعة على الأقل"، ولدعم العرض قم بإخراج المنفذ عبر مقبس USB-C عندما تريد رؤية واجهة هاتفك على شاشة أكبر.

وتصل بعض الميزات إلى هواتف Pixel الأقدم والأرخص أيضًا، مثل الاختصار الجديد فى سجل المكالمات الذى يجعل من السهل إجراء بحث عكسى عن رقم الهاتف ومحاولة معرفة من كان المتصل فى المقام الأول، وسيكون متاحًا على Pixel Fold، وكذلك على Pixel 6 والهواتف الأحدث.

وفى هواتف Pixel 6 والأجهزة الأحدث وPixel Fold، يتوفر دعم لتحديد "أفضل لحظة" فى الصورة بتقنية HDR Plus، ومع ذلك، ستحتاج إلى هاتف Pixel بسعر أعلى للاستفادة من القدرة على تحديد عدسة الكاميرا التى تريد استخدامها يدويًا أثناء التقاط الصورة، وهو ما سينطبق على Pixel Fold، بالإضافة إلى إصدارات Pro من Pixel 6 و7 وPixel و8 هواتف أخرى.