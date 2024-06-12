شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام تشغيل آبل الجديد يمهد لاستخدام أزرار الحالة الصلبة فى تشكيلة آيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن نظام التشغيل iOS 18 في WWDC24، والذي يحتوي على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي وبعض التحسينات الأخرى، واحد منهم هو تحسين المؤثرات البصرية، في المعاينة الأولى للمطورين لنظام iOS 18، ستلاحظ تحسين الرسوم المتحركة عند النقر فوق زر الطاقة أو زر التحكم في مستوى الصوت، ويظهر استخدام الأزرار "تأثير الضغط" على الشاشة، مما يوحي باستخدام أزرار الحالة الصلبة في المستقبل، ربما في iPhone 16. ويتم ضبط التأثير على الشاشة أيضًا وفقًا لتكرار النقر على الأزرار.

وبالإضافة إلى الرسوم المتحركة الجديدة، يضيف iOS 18 أيضًا خيارًا لإيقاف تشغيل الهاتف من مركز التحكم، دون استخدام زر الطاقة ويشير أيضًا إلى أن هناك تغييرًا قادمًا على الأزرار.

ترددت شائعات سابقًا عن أن تشكيلة iPhone 15 ستأتي بأزرار الحالة الصلبة، ومع ذلك بسبب بعض المشكلات الفنية المتعلقة بالإنتاج الضخم، قررت شركة آبل إلغاء خطتها واستخدام الأزرار العادية القابلة للنقر العام الماضي مع طرازات آيفون 15 برو، لكن التغييرات في نظام التشغيل تشير إلى أن شركة آبل لم تلغ خطتها بالكامل.

يبدو أن شركة آبل قد تغلبت على العقبات التي تعترض إنتاج أجهزة آيفون بكميات كبيرة باستخدام التكنولوجيا الجديدة، وهو ما قد يفسر تنفيذ التأثيرات المرئية المُجددة في أحدث إصدار من نظام التشغيل.

تزعم بعض الشائعات الحديثة نسبيًا أيضًا أن تشكيلة آيفون 16 يمكن أن تأتي أخيرًا بتصميم بدون أزرار (مع أزرار الحالة الصلبة)، حيث ادعى تقرير صادر عن Economic Daily News أن شركة ابل٥ تعمل مع ASE Group (هندسة أشباه الموصلات المتقدمة، المزود العالمي لخدمات تجميع واختبار أشباه الموصلات) لتصنيع وحدة تعبئة الأزرار السعوية لمجموعة آيفون 16، لذلك يمكننا بالفعل رؤية الأزرار السعوية في تشكيلة آيفون 16.

ووفقا لبعض التقارير، يمكن أن تظل أزرار الحالة الصلبة حصرية لنماذج آيفون 16 برو، كذلك يمكن لشركة آبل إطلاق السلسلة الجديدة في نهاية الربع الثالث أو أوائل الربع الرابع من هذا العام، لذلك نحن على بعد شهرين فقط في هذه المرحلة.