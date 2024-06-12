شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يسمح لمنشئى المحتوى باختبار صور مصغرة متعددة فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة يوتيوب أخيرًا عن إتاحة إمكانية اختبار ومقارنة أداء الصور المصغرة لمقاطع الفيديو المتعددة لمنشئي المحتوى، حسبما أعلنت الشركة الأسبوع الجارى، و تم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في يونيو الماضي، ولكن في ذلك الوقت، كانت متاحة فقط لبضع مئات من المبدعين.

باستخدام الأداة الجديدة، والتي يطلق عليها يوتيوب اسم "اختبار ومقارنة الصور المصغرة"، يمكن لمنشئي المحتوى اختبار ما يصل إلى ثلاث صور مصغرة لمقطع فيديو، وسيعرض يوتيوب الصور المصغرة التي اخترتها بالتساوي عبر مشاهدي الفيديو الخاص بك، ثم سيحدد الصورة المصغرة الفائزة بناءً على الصورة المصغرة التي تحقق أكبر قدر من وقت المشاهدة،" وفقًا لمنشور تم تحديده بواسطة "Meaghan" في فريق يوتيوب ، (تُعرف هذه الفكرة أيضًا باسم اختبار A/B.).

وسيتمكن منشئو المحتوى من رؤية بيانات حول كيفية أداء الصور المصغرة، على الرغم من أن الأمر "قد يستغرق بضعة أيام أو ما يصل إلى أسبوعين للحصول على نتائج الاختبار النهائية من الصور المصغرة الخاصة بك.

كما تقول ميجان يمكن أن يعرض التقرير النهائي تصنيف "فائز" للصورة المصغرة التي "تتفوق بشكل واضح" على الآخرين، ولكن قد يرى منشئو المحتوى أيضًا تصنيف "مفضل" والذي "يعني أن الصورة المصغرة من المحتمل تتفوق على الصور المصغرة الأخرى بناءً على حصة وقت المشاهدة"، وفقًا إلى ميجان.

ولا يتم تقييد منشئي المحتوى بأي صورة مصغرة تحددها الأداة هي الأفضل، و لا يزال بإمكانهم تحديد الصور المصغرة يدويًا إذا أرادوا ذلك.

ويتوقع موقع يوتيوب أن يتمكن جميع منشئي المحتوى المؤهلين من الوصول إلى الأداة "في الأسابيع المقبلة"، وفقًا لميجان ستكون الأداة متاحة فقط في استوديو يوتيوب على جهاز الكمبيوتر، وستحتاج إلى الوصول إلى الميزات المتقدمة.

على الرغم من حقيقة أن عددًا محدودًا فقط من منشئي المحتوى تمكنوا من الوصول إلى اختبار الصور المصغرة حتى هذه اللحظة، إلا أنه يمكن القول إنه كان له بالفعل تأثير كبير على النظام الأساسي.

وقال MrBeast، الذي يدير القناة الأكثر اشتراكًا على المنصة ، في سبتمبر إن وقت المشاهدة ارتفع على مقاطع الفيديو عندما اختبر الصور المصغرة حيث كان فمه مغلقًا، وعند النظر إلى قناته اليوم، لا تزال معظم الصور المصغرة تظهره بفم مغلق.

وشارك يوتيوب بعض التحديثات الإضافية في مقطع فيديو في الشهر الماضي، بدأ YouTube باختبار ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الانتقال إلى الجزء الجيد من الفيديو، و أصبحت هذه الميزة متاحة الآن رسميًا على نظام Android لمشتركي YouTube Premium، وتقوم الشركة أيضًا بتجربة رموز QR للمبدعين بالإضافة إلى إمكانية ذكر قناة في التعليقات باستخدام الرمز @.