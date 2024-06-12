شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أطباء أستراليا يستخدمون ساعة أبل لقياس ضربات قلب الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الأطباء البيطريون في أستراليا Apple Watch لمراقبة معدل ضربات قلب الأسود والحيوانات الأخرى، تمت مشاركة هذا النهج الجديد لمراقبة صحة الحياة البرية مؤخرًا من قبل الطبيب البيطري الأسترالي للحياة البرية الدكتور كلوي بويتينج، الذي نشر مقطع فيديو يظهر أسدًا مخدرًا وساعة Apple Watch مربوطة بلسانه، وفقاً لموقع indiatoday.

هذه الطريقة المبتكرة، التي وصفها الدكتور بويتينج بأنها استخدام "خارج نطاق التسمية" لتكنولوجيا أبل، تشير بالتأكيد إلى الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا عندما يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح، بغض النظر عما إذا كانوا بشرًا أو حيوانات، نشر الدكتور بويتينج، مقطع الفيديو مع التعليق: "يمكن لـ Apple Watch قياس معدل ضربات قلب الأسد إذا قمت بربطها باللسان (حتى لو كانت واحدة من أقل الساعات" وفي كلتا الحالتين".

يكشف بويتينج أن تقنية استخدام Apple Watch على الحيوانات مستوحاة من الدكتورة فابيولا كيسادا، وهي طبيبة بيطرية بارزة في مجال الحياة البرية والحفاظ على البيئة، والتي استخدمت في البداية Apple Watch لقياس معدل ضربات قلب الفيل عن طريق لصقها على أذن الحيوان، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها بشكل ملحوظ، نظرًا للتحديات المتمثلة في مراقبة معدلات ضربات القلب للحيوانات الكبيرة والتي يحتمل أن تكون خطرة في البرية.

باتباع نهج مماثل، قام الأطباء البيطريون بلف ساعة أبل حول لسان الأسد أثناء تخديره للسماح للأطباء البيطريين بمراقبة معدل ضربات قلب الحيوان بدقة، وتضمن هذه التقنية تتبع العلامات الحيوية للحيوان بكفاءة أثناء الإجراءات الطبية.

كيف تقيس Apple Watch معدل ضربات القلب

تستخدم Apple Watch تقنية التصوير الضوئي لقياس معدل ضربات القلب، وتعتمد هذه الطريقة على مبدأ أن لون الدم أحمر لأنه يعكس الضوء الأحمر ويمتص الضوء الأخضر، وتستخدم Apple Watch مصابيح LED خضراء مقترنة بثنائيات ضوئية حساسة للضوء لاكتشاف كمية الدم المتدفقة عبر المعصم في أي لحظة، ومع نبض القلب، يتغير تدفق الدم، وبالتالي امتصاص الضوء الأخضر، ومن خلال وميض أضواء LED الخاصة بها مئات المرات في الثانية، تقوم Apple Watch بحساب معدل ضربات القلب عن طريق قياس هذه التقلبات.

وفقًا لشركة أبل، فإن مستشعر القلب البصري في Apple Watch قادر على دعم نطاق يتراوح من 30 إلى 210 نبضة في الدقيقة، لتعزيز الدقة، يعوض المستشعر مستويات الإشارة المنخفضة عن طريق زيادة سطوع LED ومعدل أخذ العينات، ويمكن للمستشعر أيضًا استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء لقياس معدل ضربات القلب في الخلفية والإشعارات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستشعر نبضات القلب البصري استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء لمراقبة معدل ضربات القلب في الخلفية والإشعارات، بالنسبة لأنشطة مثل التدريبات وجلسات التنفس، تستخدم Apple Watch مصابيح LED خضراء لقياس معدل ضربات القلب، وحساب متوسط المشي، وتقييم تقلب معدل ضربات القلب (HRV).



جدير بالذكر أن الموديلات الأحدث مثل Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، وكذلك جميع موديلات Apple Watch Ultra، مزودة بأقطاب كهربائية في Digital Crown والجزء الخلفي من الساعة، ويمكنها قياس الإشارات الكهربائية عبر القلب عند استخدامها مع تطبيق Heart Rate أو تطبيق ECG، ومن خلال وضع إصبع على التاج الرقمي، يلتقط الجهاز النبضات الكهربائية عبر الصدر، مما يخلق دائرة مغلقة بين القلب والذراعين.

للحصول على قراءات عالية الدقة لمعدل ضربات القلب، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق Heart Rate ووضع إصبعهم على Digital Crown، لتحقيق قياس كل ثانية، ويمكن أيضًا استخدام تطبيق ECG، المتوفر في مناطق معينة، لإجراء مخطط كهربية القلب، مما يوفر لمحة تفصيلية عن صحة القلب.