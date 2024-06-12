شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تكشف النقاب عن tvOS 18 مع InSight والحوار المحسّن والترجمات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت آبل عن تحديثات لمنتجاتها المنزلية في حدث WWDC 2024، مما يعزز راحة المستخدم والتجارب السينمائية، يقدم أحدث إصدار من tvOS 18 ميزات مثل InSight، الذي يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن الممثلين والشخصيات والموسيقى من أفلام وعروض Apple TV+.

كما أنه يوفر دعمًا بنسبة 21:9 لتشغيل الأفلام والعروض على أجهزة العرض ويتضمن شاشات توقف جديدة ويهدف هذا التوسع إلى إثراء تجربة المشاهدة للمستخدمين، مع نظام التشغيل tvOS 18، يعمل الحوار المحسن على تحسين الوضوح الصوتي وتظهر الترجمات تلقائيًا في اللحظات المناسبة.

علاوة على ذلك، تدعم آبل ميوزيك SharePlay، مما يسمح للمستخدمين بإضافة الأغاني إلى قائمة التشغيل والتحكم في التشغيل دون الحاجة إلى اشتراك آبل ميوزيك، كما تلقى فيس تايم أيضًا تسميات توضيحية مباشرة للغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا، مما يسهل على المستخدمين ويسمح لهم بقراءة ما يقوله الآخرون في مكالمة فيس تايم.

يتيح تطبيق Home مع iOS 18 إمكانية وصول الضيوف، مما يتيح للمستخدمين منح التحكم في الأقفال وأبواب المرآب وأنظمة الأمان، بالإضافة إلى ذلك يوفر تطبيق Home معلومات حول استخدام الكهرباء المنزلية من خلال الشراكات مع المرافق الرائدة، تشمل الميزات الجديدة الأخرى التوافق مع المكانس الكهربائية الروبوتية ويضيف AirPlay الصوت المكاني للحصول على تجربة صوتية غامرة.

تتوفر الإصدارات التجريبية للمطورين من tvOS 18 وiOS 18 و HomePod الإصدار 18 لأعضاء برنامج مطوري آبل على موقع المطورين، بينما ستكون الإصدارات التجريبية العامة متاحة للمستخدمين بدءًا من الشهر المقبل على رابط آبل بيتا حيث ستكون ميزات البرنامج الجديدة متاحة للمستخدمين بدءًا من هذا الخريف.