شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق X على وشك البدء فى إخفاء جميع الإعجابات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقوم X بطرح الإعجابات الخاصة في أقرب وقت اليوم، وفقًا لمصدر في الشركة، وهذا يعني أن ما يحبه المستخدمون على النظام الأساسي سيتم إخفاؤه افتراضيًا، وهو بالفعل خيار لمشتركي X المميزين .

وقبل بضعة أسابيع، قال مدير الهندسة في X، هاوفي وانج ، إن التغيير القادم يهدف إلى حماية الصورة العامة للمستخدمين لأن "الكثير من الناس يشعرون بالإحباط" تجاه المحتوى "الجرىء".

وستختفي علامة التبويب "الإعجابات" في الملفات الشخصية للمستخدمين ، وسيظل المستخدمون قادرين على رؤية من سجل إعجابًا بمنشوراتهم وعدد الإعجابات لجميع المنشورات، لكنهم لن يروا الأشخاص الذين أبدوا إعجابًا بمنشور شخص آخر، وفقًا لمهندس البرمجيات الكبير في X إنريكي باراجان. ( وألمح أيضًا إلى الإطلاق اليوم في منشور).

في أواخر العام الماضى، أخبر ماسك مهندسي المنصة أنه يريد التخلص من أزرار إجراءات التغريدة تمامًا وبدلاً من ذلك التركيز بشكل أقوى على مشاهدات المنشور (وتسمى أيضًا "الانطباعات"). كان هدف " ماسك " هو إزالة القسم الذي يحتوي على أزرار "الإعجاب" و"إعادة النشر" تمامًا لأن " ماسك " كان يعتقد أن الإعجابات ليست مهمة، حسبما أخبرني أحد المصادر في ذلك الوقت.

وقال المصدر: "وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام تبتعد عن أعداد الإعجابات، لذا فإن هذا أمر منطقي ، ويعتقد جزء مني أن ماسك يريد فقط الانفصال عن تويتر أكثر فأكثر.