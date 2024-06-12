شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة للكشف عن سرقة هواتف أندرويد من خلال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عملاق التكنولوجيا ميزة جديدة للكشف عن سرقة هواتف أندرويد والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد وقت سرقة الهاتف، ومؤخرًا، أعلنت جوجل أن البرازيل ستكون أول دولة تختبر هذه الميزة، وتوفر ميزة مكافحة السرقة لهواتف أندرويد تقنية تعمل على قفل الجهاز عند سرقته، وفقاً لموقع indiatoday.

وتهدف ميزة مكافحة السرقة الجديدة إلى حماية بيانات المستخدم المخزنة على الهواتف، وفقًا لشركة جوجل، فإن مجموعة الميزات الجديدة ستحمي المستخدمين قبل أو أثناء أو بعد حالة السرقة، وإدراكًا للطبيعة غير المتوقعة والمجهدة لمثل هذه الأحداث، تم تصميم هذه الميزات لحماية بيانات المستخدم على الفور عند اكتشاف أي نشاط مشبوه.

وفقًا للتقارير، ستحتوي الميزة على ثلاثة أنواع من الأقفال في مرحلة الاختبار الأولية، وفي أحد هذه الأقفال، ستستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي المصمم لاكتشاف إشارات الحركة الشائعة المرتبطة بالسرقة، وتم تصميم الميزة بتقنية تكتشف هذه الحركات وتحجب الشاشة.

أما الميزة الثانية فتتيح للمستخدم قفل شاشة الجهاز عن بعد عن طريق إدخال رقم الهاتف وإكمال التحدي الأمني من جهاز آخر، ويتضمن الوضع الأخير قفل الشاشة تلقائيًا في حالة ترك الجهاز دون الوصول إلى الإنترنت لفترات طويلة.

وستكون الميزات متاحة للمستخدمين البرازيليين لهواتف أندرويد الإصدار 10 أو أعلى بدءًا من شهر يوليو، وفقًا للشركة، وقالت جوجل إنها ستطرح للمستخدمين من دول أخرى تدريجيا هذا العام.

تم تصنيع قفل كشف السرقة الجديد بمهارة محسنة لحماية إعادة ضبط المصنع مما يجعل من الصعب على اللصوص إعادة ضبط الأجهزة المسروقة وإعادة بيعها، باستخدام هذه الميزة، إذا تعرض الجهاز للسرقة، فإنه سيصبح غير قابل للبيع بدون بيانات اعتماد المالك، مما يقلل بشكل كبير من حوافز السرقة.

ميزة أخرى هي ميزة المساحة الخاصة، المصممة لحماية التطبيقات والبيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، ومن خلال إنشاء منطقة منفصلة وآمنة داخل الهاتف، سيتمكن المستخدمون من إخفاء وقفل التطبيقات التي تحتوي على معلومات شخصية، مثل البيانات الصحية أو المالية، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد خروقات البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تطبق جوجل أيضًا متطلبات مصادقة صارمة لتغيير إعدادات الجهاز الحساسة، مثل تعطيل العثور على جهازي أو تمديد مهلة الشاشة، وسيضمن هذا التحديث أنه حتى لو تمكن اللص من الوصول إلى الجهاز، فسوف يحتاج إلى رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور أو المصادقة البيومترية للمالك لإجراء تغييرات مهمة، وحماية بيانات المستخدم وخصوصيته.

جدير بالذكر أنه سيتم طرح هذه التحسينات الأمنية كجزء من نظام Android 15، مع حصول أجهزة محددة على حماية مصادقة محسنة في وقت لاحق من هذا العام.