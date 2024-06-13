شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tap to Cash.. ميزة جديدة بنظام iOS 18 لإرسال الأموال بسهولة إلى الأصدقاء عبر Apple Pay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن iOS 18 ميزة Tap to Cash، وهي طريقة جديدة لإرسال الأموال إلى أصدقائك باستخدام Apple Pay Cash، فبمجرد تقريب هاتفك من أحد الأصدقاء، يمكنك إرسال الأموال على الفور - التحويل من حساب Apple Cash الخاص بك، فهي مثل AirDrop، ولكن لإرسال الأموال.

وتتضمن ميزات Apple Pay الجديدة الأخرى القادمة في iOS 18 دعمًا أفضل للدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات المكافآت، ستظهر النقاط والهدايا المضمنة في ورقة Apple Pay، حتى تعرف مسبقًا ما هي المكافآت التي يمكنك استردادها عند الشراء.

وسيتم الآن أيضًا دمج تذاكر الأحداث بشكل أعمق مع Apple Wallet، حتى تتمكن من رؤية تفاصيل مثل رقم مقعدك في الملاعب، سيكمل تطبيق Wallet أيضًا اختصارات بسيطة للحصول على الاتجاهات ومزيد من المعلومات حول الحدث.