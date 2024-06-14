شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات تواجه منصة X بعد إخفاء الإعجاب على المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

انتقد مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي X، إطلاق تغيير كبير فيما يخص إخفاء الإعجاب على المنشورات الموجودة على المنصة، حيث يدّعي إيلون ماسك أن هذا "سيسمح للأشخاص بإبداء إعجابهم بالمشاركات دون التعرض للهجوم بسبب القيام بذلك".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأخبار لم تسر بشكل جيد، حيث قال أحد المستخدمين بمنصة X، إنه "يجب إيقاف إيلون ماسك".



أحد المستخدمين.. يجب إيقاف إيلون ماسك

وأعرب العديد من المستخدمين عن مخاوفهم بشأن هذا التغيير، حيث كتب أحدهم 'الإعجابات خاصة الآن، يجب إيقافه".



وأضاف آخر: "إن إعجاب تويتر بعد أن أصبح خاصًا قد دمر حياة الفتيات المهووسات بالمطاردة في كل مكان".



الشكوى من إخفاء الإعجاب

وقال أحدهم مازحا مع نشر صورة كوميكس: "إنه يجب عليه أن يجد طريقة لمعرفة الإعجابات المخفية".



كثرت التعليقات والانتقادات حول هذا الأمر فيما أعلن إيلون ماسك، أن هذا التغيير من شأنه أن يجعل الإعجابات خاصة للجميع لحماية الخصوصية بشكل أفضل.



انتقادات X



وأضاف أنه "سيظل بإمكانك رؤية المشاركات التي أعجبتك ولكن لا يستطيع الآخرون ذلك"، موضحا "سيستمر ظهور عدد الإعجابات والمقاييس الأخرى لمنشوراتك ضمن الإشعارات، ولن ترى بعد الآن من قام بالإعجاب بمنشور شخص آخر، للكن يمكن لمؤلف المنشور رؤية من سجل إعجابه بمشاركاته".