شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 تحديثات لنظام التشغيل iOS 18 لم تتحدث عنها أبل فى WWDC 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مؤتمر WWDC 2024، كشفت شركة أبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 الذي طال انتظاره وإمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، وبينما غطى الحدث جميع الميزات الرئيسية، تركت شركة أبل وراءها بعض الميزات الصغيرة ولكن الذكية، في دفاعهم، كان لديهم بالفعل الكثير ما يمكنهم فعله، ما أقنع الجمهور بما يقدمه iOS 18 وأبل Intelligence، لكنها لا تجعل هذه التحديثات أقل أهمية.

تتضمن هذه الميزات رسومًا متحركة جديدة للإطار، والكتابة بلغتين، وسيُظهر Vision Pro لوحة مفاتيح في الوضع الافتراضي، وإضافة حدود الشحن والمزيد، كما يلى:

حواف iPhone تنبض بالحياة

إحدى هذه الميزات هي الرسوم المتحركة للإطار في نظام التشغيل iOS 18 القادم، تُظهر المرحلة التجريبية من نظام التشغيل iOS 18 رسمًا متحركًا جديدًا ذكيًا عند الضغط على الأزرار الجانبية، ولاحظ موقع The Verge أن الضغط على الأزرار الجانبية للجهاز، المدعوم بنظام iOS 18، يجعله يبدو وكأنه يدفع إلى داخل الشاشة، في حين أن هذه الميزة قد تبدو وكأنها تضيف مجرد عنصر ممتع إلى تجربة المستخدم، فقد يكون لها أيضًا دور تلعبه.

تقول الشائعات أن شركة أبل تخطط لإصدار سلسلة iPhone 16 القادمة بأزرار صلبة على الجانب لا تتحرك عند الضغط عليها، قد تكمل هذه الميزة ترقية الأجهزة الجديدة، قد تكون الرسوم المتحركة مؤشرًا مرئيًا للنقر على الأزرار الجانبية.

أنماط المصباح

وجدت الهواتف التجريبية أيضًا أن النقر على أيقونة المصباح في الإصدار التجريبي من iOS 18 سيكون له أيضًا نمط جديد، في الوقت الحالي، لا يمكن تغيير المصباح اليدوي إلا من خلال شدته، ولكن الآن سيسمح iOS 18 للمستخدمين أيضًا بتغيير شكل الشعاع، الرسوم المتحركة للمصباح اليدوي هي أنه يمكن للمستخدمين تمرير إصبعهم إلى اليسار واليمين لضبط نمط المصباح اليدوي.

ولكن لا يمكن العثور على هذا الفلاش الخاص إلا على هواتف iPhone 15 pro في الوقت الحالي.

تجربة الكتابة ثنائية اللغة

إذا كنت تعرف عدة لغات، فقد تثيرك هذه الميزة الجديدة بدرجة كافية، في الإصدار التجريبي من iOS 18، يتيح نظام التشغيل للمستخدمين التبديل بين لغتين مختلفتين في وقت واحد، قل وداعًا للنقر على الشاشة مرارًا وتكرارًا أو قم بتغيير لوحة المفاتيح إلى لغة أخرى.

ستعمل هذه الميزة على إيقاف نتائج التصحيح التلقائي لمجرد أن المستخدم أراد كتابة كلمتين بأي لغة أخرى غير الإنجليزية.

تخصيص الحجم:

في مؤتمر WWDC 2024، أعلنت شركة أبل أن نظام التشغيل iOS 18 الجديد يدور حول التخصيص، لقد أظهروا أيضًا كيف يمكن تخصيص الشاشة الرئيسية بشكل جيد، علاوة على ذلك، تعمل أبل أيضًا على إيجاد طريقة أفضل لتغيير حجم الأدوات في iOS 18، يُظهر الإصدار التجريبي أن الضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية سيفتح صفًا من خيارات الحجم في القائمة السياقية.

Vision Pro لديه لوحة مفاتيح افتراضية

إحدى الميزات الأكثر إثارة في Vision Pro هي أن سماعة الرأس ستعرض للمستخدم لوحة المفاتيح الخاصة به عندما تكون في بيئة افتراضية بالكامل، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين العمل في الجبال أو على الشاطئ، لكن هذه الميزة مصممة للعمل مع Magic Keyboard.

حدود الشحن

في تطبيق الإعدادات لنظام iOS 18، سيشاهد مستخدمو سلسلة iPhone 15 خيارات متعددة لتعيين حد الشحن في قسم الشحن في قائمة البطارية، حاليًا، تسمح شركة أبل للمستخدمين بتعيين حد رسوم بنسبة 80 بالمائة فقط، ومع ذلك، مع الميزات المحسنة في iOS 18، سيكون لدى المستخدمين خيار تعيين حدود الرسوم على 85% و90% و95%.

نظرًا لكونه نظام iOS 18 أكثر ذكاءً من أنظمة التشغيل السابقة، فسيكون قادرًا أيضًا على إخطار المستخدمين عند استخدامهم لأجهزة الشحن البطيئة، ستكون هذه الميزة الجديدة متاحة في تطبيق الإعدادات، ضمن قائمة البطارية.