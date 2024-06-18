شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفر باقتك.. 5 حيل هتساعدك تتفرج على المسلسلات في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم عيد الأضحى، تزداد الرغبة في الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات والأفلام خلال العطلة، لكن مشاهدة المحتوى الرقمي قد تستهلك بيانات الإنترنت بشكل كبير، ما يؤثر على ميزانية الإنترنت الشهرية، وفيما يلي خمس حيل ذكية تساعدك على مشاهدة المسلسلات خلال عيد الأضحى بدون الإضرار بميزانيتك.

1. تحميل الحلقات مسبقًا عبر الواي فاي التحميل المسبق

تتيح لك معظم خدمات البث مثل Netflix، Amazon Prime، وDisney+ خيار تحميل الحلقات لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال. استغل هذه الميزة وقم بتحميل الحلقات عند توفر اتصال واي فاي مجاني، مثل المنزل أو العمل، لتجنب استهلاك بيانات الهاتف المحمول.

التخزين المؤقت

بمجرد تحميل الحلقات، يمكنك مشاهدتها في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يوفر لك الكثير من بيانات الهاتف المحمول.

2. استخدام وضع البيانات المنخفضة تقليل جودة البث

تقدم معظم خدمات البث خيارات لتقليل جودة الفيديو، مما يقلل من استهلاك البيانات. يمكنك ضبط إعدادات التطبيق لاختيار جودة منخفضة أو متوسطة بدلاً من الجودة العالية.

تفعيل وضع توفير البيانات

بعض التطبيقات تحتوي على ميزة "توفير البيانات" أو "وضع البيانات المنخفضة". قم بتفعيل هذه الميزة لتقليل استهلاك البيانات أثناء مشاهدة المسلسلات.

3. الاستفادة من العروض الترويجية والاشتراكات المجانية الاشتراكات المجانية

ابحث عن العروض الترويجية للاشتراكات المجانية أو الخصومات التي تقدمها خدمات البث المختلفة خلال فترة العيد، يمكنك الاستفادة من فترات التجربة المجانية للاستمتاع بالمحتوى دون تكلفة إضافية.

الباقات العائلية

اشترك في الباقات العائلية أو المشتركة التي توفرها خدمات البث. هذه الباقات عادة ما تكون أقل تكلفة مقارنة بالاشتراكات الفردية، وتتيح لك مشاركة الحساب مع أفراد العائلة.

4. مشاهدة المحتوى عبر شبكات الواي فاي العامة الواي فاي المجاني

ابحث عن الأماكن التي توفر خدمة الواي فاي المجانية مثل المقاهي، المكتبات، أو الأماكن العامة. يمكنك مشاهدة المحتوى هناك دون استهلاك بيانات هاتفك المحمول.

النقاط الساخنة (Hotspots)

استخدم نقاط الاتصال الساخنة التي توفرها بعض شركات الاتصالات. هذه النقاط تتيح لك الاتصال بالإنترنت بسرعات عالية وبدون تكلفة إضافية على بيانات الهاتف.

5. تخصيص وقت محدد لمشاهدة المسلسلات التخطيط المسبق

حدد أوقاتًا معينة لمشاهدة المسلسلات خلال اليوم بدلاً من المشاهدة العشوائية. هذا يساعدك في التحكم في استهلاك البيانات.

تقسيم الحلقات

بدلاً من مشاهدة حلقات متتالية في جلسة واحدة، قسم الحلقات على عدة أيام. هذا يمنحك متعة أطول ويقلل من استهلاك البيانات في وقت واحد.

