شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.. دليل الميزات الأكثر إثارة القادمة فى تحديث iPhone الضخم من أبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة أبل في مؤتمر المطورين العالمي السنوي (WWDC) هذا الأسبوع عن آخر تحديث، وسيصل إلى الأجهزة في خريف هذا العام، وبغض النظر عن كيفية استخدامك لجهاز iPhone الخاص بك، فمن المؤكد أن تحديث iOS 18 الضخم من أبل سيجلب بعض التغييرات الكبيرة إلى تطبيقاتك المفضلة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بدءًا من القدرة على إخفاء التطبيقات إلى القدرة على إنشاء رموز تعبيرية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يتم طرح iOS 18 مع قدر كبير من التغييرات.

لكن تحديث البرنامج لن يمنحك ميزات جديدة فحسب، بل سيجلب أيضًا تكامل الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" الجديد إلى الهواتف المتوافقة، وإليك الدليل لأكبر الميزات التي يجب البحث عنها.

ما الجديد في iOS 18؟ ذكاء أبل

ستدمج أجهزة iPhone الآن ميزات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء نظام التشغيل بأكمله.

المزيد من التخصيص

يمكن للمستخدمين تغيير الشاشة الرئيسية ومركز التحكم.

تحسين تطبيق الصور

سيكون تصفح الصور أسهل وسيتضمن خيارات بحث أفضل.

المزيد من الخيارات في الرسائل

سيحصل مستخدمو iMessage على المزيد من خيارات التنسيق والرموز التعبيرية.

تطبيق كلمة المرور

أطلقت شركة أبل الآن تطبيقها المستقل لتخزين كلمات المرور الخاصة بك.