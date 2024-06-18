شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امرأة تطلب الطلاق بعد قراءة محادثة زوجها المحذوفة على iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخيل أنك قمت بحذف بعض الرسائل من هاتفك، وشعرت بالارتياح لأن تلك المحادثات قد انتهت إلى الأبد، ولكن ماذا لو لم تختف تلك الرسائل حقًا؟ هذا بالضبط ما حدث لرجل في المملكة المتحدة، الذي اكتشفت زوجته محادثاته المحذوفة مع عاملة، حيث أدى هذا الكشف الصادم إلى الطلاق، وهو الآن يتخذ إجراءات قانونية ضد شركة أبل، مدعيًا بوجود خلل كبير في ميزات الأمان والخصوصية الخاصة بها، وهو ما يعد تذكير مروع بأن أسرارنا الرقمية قد لا تكون آمنة كما نعتقد.

والجدير بالذكر أن شركة Apple قامت مؤخرًا بإصلاح الخلل الذي أدى إلى إعادة الصور المحذوفة للمستخدمين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة التايمز، استخدم الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تطبيق iMessages في المحادثة مع العاملة، وادعى أنه حذف الرسائل من تطبيق iMessage الخاص به على هاتفه، ليكتشف أن الرسائل المحذوفة لا تزال قابلة للوصول على جهاز iMac الخاص بالعائلة بسبب المزامنة بين أجهزة Apple - وهي ميزة بدت مفيدة حتى الآن، وزعم أن شركة أبل لم تبلغ المستخدمين بأن حذف الرسائل من أحد الأجهزة المتزامنة لن يؤدي إلى حذفها من الأجهزة الأخرى المتزامنة.

وقال للنشر: "إذا قيل لك أن رسالة ما قد تم حذفها، فيحق لك أن تعتقد أنها محذوفة"، وقد عثرت زوجة الرجل على الرسائل، وقررت تقديم طلب الطلاق، الذي كلفه أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، حسبما ذكرت صحيفة التايمز، ووصف الطلاق بأنه "مؤلم وقاسٍ"، مشيراً إلى أن المحادثة الأكثر عقلانية ربما كانت ستنقذ زواجه إذا لم يتم اكتشاف الرسائل بشكل كبير.

وفي حالة الرجل، لم تنته الأمور هنا، قرأت زوجته تلك الرسائل وتقدمت بطلب الطلاق، الأمر الذي كلفه الكثير من المال، ووصف الطلاق بأنه "مؤلم وقاس"، ما يشير إلى أن المحادثة الأكثر عقلانية ربما كانت ستنقذ زواجه إذا لم يتم اكتشاف الرسائل بشكل كبير، وأوضح: "لو كنت قادرًا على التحدث معها بعقلانية ولم يكن لديها مثل هذا الإدراك القاسي للأمر، ربما كنت لا أزال متزوجًا"، وقال "لقد كانت طريقة وحشية للغاية لمعرفة ذلك".

"في رأيي، كل ذلك لأن شركة Apple أخبرتني أن رسائلي قد تم حذفها بينما لم يتم حذفها، إذا كانت الرسالة تقول، "تم حذف هذه الرسائل على هذا الجهاز"، لكان ذلك بمثابة دليل، أو "تم حذف هذه الرسائل" وقال: "كان من الممكن أن يكون ذلك أفضل على هذا الجهاز فقط"، وقد رفع الرجل دعوى قضائية ضد شركة أبل مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو الآن يحول دعواه القضائية إلى دعوى جماعية للأشخاص الذين ربما واجهوا مشكلة مماثلة



