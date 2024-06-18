شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يلتقط فيديو مذهل للشفق القطبى من على متن محطة ستارلاينر والان مع تفاصيل الخبر

يمثل الشفق القطبى، عرض رائع للأضواء الطبيعية، وفى الغالب لا يمكن رؤيته إلا من الأرض، لكن رواد الفضاء المحظوظين على متن محطة الفضاء الدولية حصلوا على منظر فريد للمشهد، وظهرت الأرض في الخلفية.

وتُظهر لقطات فيديو مذهل، التقطه رواد الفضاء، التدفق الأخضر اللامع للضوء الخافت الذي يغطي آلاف الأميال عبر كوكب الأرض، ويظهر الفيديو مقدمة كبسولة ستارلاينر ذات الشكل المخروطي الخاصة بشركة بوينج، والتي كان من المفترض في الأصل أن تعود إلى الأرض، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتم تصوير المقطع بواسطة ماثيو دومينيك من وكالة ناسا على متن محطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلاً فوق مستوى سطح البحر.

كان دومينيك على متن محطة الفضاء الدولية منذ أوائل شهر مارس عندما قام برحلة على متن المركبة الفضائية "كرو دراجون"، التابعة لشركة SpaceX.

يتمتع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية باتصال خاص بهم بالإنترنت، مما يعني أنه يمكنهم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقال دومينيك، الذى نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا: "لقد كنا ننظر إلى الشفق القطبي من نوافذ القبة كثيرًا مؤخرًا، كان التوقيت رائعًا بالنسبة للشفق القطبي ليتوافق بشكل جيد مع محركات وحدة خدمة Starliner".



الشفق القطبى

ينشأ الشفق القطبي نتيجة لاضطرابات في الغلاف المغناطيسي للأرض بسبب تدفق الجزيئات من الشمس، وعادةً ما يتمركز حول القطبين المغناطيسيين للأرض، ولهذا السبب يُعرف باسم الأضواء الشمالية أو الجنوبية.

على الرغم من أن الشفق في هذا الفيديو باللون الأخضر، إلا أن لونه يعتمد جزئيًا على الجزيئات التي تتفاعل معها الجسيمات المشحونة.

تميل الألوان الحمراء والخضراء إلى أن تكون من السمات المميزة للأكسجين، والوردي والأحمر من علامات النيتروجين، بينما يكون اللون الأزرق والأرجواني نتيجة للهيدروجين والهيليوم.

على الرغم من أنه من غير الواضح من المقطع بالضبط مكان وجود محطة الفضاء الدولية في ذلك الوقت، إلا أننا نعلم أن محطة الفضاء الدولية تتبع مسارًا دائريًا حول كوكبنا.

وفي الفيديو أيضًا، يمكننا رؤية نافذة Starliner المربعة الصغيرة وهي مضاءة بشكل كبير، هذه هي المصابيح الكهربائية التي يتم تشغيلها من قبل رواد فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز، الذين قاموا برحلة إلى محطة الفضاء الدولية على متن ستارلاينر في 5 يونيو ووصلوا في اليوم التالى.



كان من المفترض أن يبقى ويلمور وويليامز في محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع فقط، لكن المشاكل المستمرة لستارلاينر تعني أنه لا يمكنهما العودة إلى المنزل بعد وسيتعين عليهما البقاء لفترة أطول من المخطط له.

اكتشف المسؤولون 5 تسريبات مختلفة في نظام الدفع الخاص بمركبة Starliner والتي من شأنها أن تتنقل بالمركبة عبر الفضاء أثناء عودتها إلى الأرض.

تقول ناسا إن ستارلاينر سيعود الآن إلى الأرض في موعد لا يتجاوز يوم السبت 22 يونيو، أي بعد أكثر من أسبوع من الموعد المقرر أصلاً.

