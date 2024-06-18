شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوس أنجلوس تدرس فرض حظر على الهواتف الذكية في المدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس منطقة لوس أنجلوس التعليمية الموحدة، حظر الهواتف الذكية لطلابها البالغ عددهم 429 ألف طالب في محاولة لعزل جيل من الأطفال عن عوامل التشتيت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تقوض التعلم وتضر بالصحة العقلية، وفقاً لصحيفة رويترز.

من المقرر أن يصوت مجلس إدارة ثاني أكبر منطقة مدرسية في الولايات المتحدة على اقتراح لتطوير سياسة تحظر استخدام الطلاب للهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال 120 يومًا، على أن يتم تطبيقها بحلول يناير 2025.



ستنظر مدارس لوس أنجلوس فيما إذا كان يجب تخزين الهواتف في أكياس أو خزائن أثناء ساعات الدراسة، وفقًا لجدول أعمال الاجتماع، وما هي الاستثناءات التي يجب إجراؤها للطلاب الذين يعانون من إعاقات تعليمية أو جسدية.

وقال نك ملفوين، عضو مجلس الإدارة والمعلم السابق في المدرسة الإعدادية الذي اقترح القرار، إن الهواتف المحمولة كانت بالفعل مشكلة عندما غادر الفصل الدراسي في عام 2011، ومنذ ذلك الحين أصبحت الرسائل النصية أسوأ بكثير.

قال ملفوين: "إنها اللحظة التي حان وقتها، عندما أتحدث مع المعلمين والإداريين وأولياء الأمور، فإن هذا هو أحد الاهتمامات الأولى".

وفي حالة الموافقة، ستنضم لوس أنجلوس إلى عدد من المناطق التعليمية الأصغر حجمًا لحظر الوصول إلى الهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت ولاية فلوريدا، التي تضم نحو 2.8 مليون طالب في المدارس العامة، العام الماضي قانونًا يلزم المناطق التعليمية بمنع وصول الطلاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدخلت عدة ولايات أخرى تشريعات مماثلة.

واستشهدت المنطقة التعليمية في لوس أنجلوس بأدلة على أن إدمان الهاتف المحمول مرتبط بارتفاع معدلات القلق والتنمر عبر الإنترنت.