شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى: أبل تواجه مشكلات "خطيرة" فيما يتعلق بامتثالها لقانون الأسواق الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، في مقابلة مع شبكة CNBC، إن شركة أبل تواجه عددًا من المشكلات "الخطيرة للغاية" فيما يتعلق بامتثالها لقانون الأسواق الرقمية في أوروبا، وفقاً لموقع macrumors.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا بشأن شركة أبل في مارس لتحديد ما إذا كانت تغييرات سوق تطبيقات أبل في الاتحاد الأوروبي تتوافق مع لوائح قانون الأسواق الرقمية DMA يتطلب القانون من أبل تزويد المطورين بخيار توزيع التطبيقات خارج متجر التطبيقات وبدون رسوم App Store، و نفذت شركة أبل دعمًا لأسواق التطبيقات باستخدام نظام التشغيل iOS 17.4، ولكنها تفرض رسوم التكنولوجيا الأساسية بقيمة 0.50 يورو لكل تنزيل بعد عملية التثبيت السنوية الأولية البالغة مليون عملية تثبيت.

لا تعتقد فيستاجر أن تغييرات أبل تلبي متطلبات قانون DMA وقالت: "لدينا عدد من المشكلات المتعلقة بشركة أبل، وأجدها خطيرة للغاية، لقد فوجئت جدًا بوجود مثل هذه الشكوك حول عدم امتثال شركة أبل".

وتابعت قائلة إن هذا التنفيذ "ليس ما كان متوقعًا من مثل هذه الشركة" وأنه سيتم تطبيق قواعد DMA "تمامًا بنفس الأولوية القصوى كما هو الحال مع أي عمل آخر."

تخطط المفوضية الأوروبية للكشف عن استنتاجات تحقيقها، وإذا تبين أن شركة أبل تنتهك شروط DMA، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات كبيرة تصل إلى خمسة% من متوسط إيراداته اليومية في جميع أنحاء العالم (ما يزيد عن 1 مليار دولار).

وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة فايننشال تايمز إن المفوضية الأوروبية تخطط لتوجيه الاتهام لشركة أبل لانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وتعتقد المفوضية الأوروبية أن شركة أبل لا تمتثل لالتزامها بالسماح للمطورين "بتوجيه" المستخدمين خارج متجر التطبيقات‌ دون رسوم.

لا يزال لدى شركة أبل الوقت الكافي لإجراء تغييرات على نظام التشغيل iOS قبل أن تعلن الجهات التنظيمية عن الرسوم، ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية إعلانًا في "الأسابيع المقبلة".