شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام Google Gemini AI على iPhone.. اعرف إزاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل مؤخرًا عن شراكة مع OpenAI لجلب ChatGPT إلى نظام التشغيل iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام، واقترحت أبل أنها تبحث في شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتزويد مستخدمي أجهزة أبل بمزيد من خيارات روبوتات الدردشة، مثل Google Gemini، ولكن حتى يحدث ذلك، يمكنك الوصول إلى Google Gemini عبر تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS.

يحتوي Google Gemini على مجموعة من التطبيقات العملية التي قد يرغب مستخدمو iPhone في تجربتها، وفي استعلامات البحث، على سبيل المثال، تعمل Gemini على تحسين دقة النتائج وملاءمتها من خلال فهم أفضل للسياق والفروق الدقيقة في الاستعلامات، وعندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى، يمكن لـ Gemini إنشاء نص وتلخيصه وإنشاء صور والمساعدة في المهام الإبداعية المختلفة من خلال استخدام المطالبات.

يتطلب Google Gemini حسابًا شخصيًا على جوجل، أو حساب Google Workspace يمكنه الوصول إلى تطبيق بحث جوجل، ولبدء استخدام Gemini، قم بتنزيل تطبيق جوجل على جهاز iPhone الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية.



كيفية استخدام Google Gemini AI على iPhone

1- على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق Google.

2- تأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

3- إذا كان Gemini متاحًا لك، فستظهر علامة تبويب Gemini أعلى تطبيق جوجل - قم بالتبديل إلى علامة تبويب Gemini واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للبدء.

4- للدردشة مع Gemini، اضغط على اقتراح، أو اضغط على أيقونة لوحة المفاتيح، ثم أدخل المطالبة.

5- لقول مطالبتك، اضغط على أيقونة الميكروفون، ثم ابدأ التحدث. وبدلاً من ذلك، لإضافة صورة إلى المطالبة، انقر فوق منتقي الصور.

6- عندما تكون جاهزًا، اضغط على إرسال.

كما هو الحال مع نماذج اللغات الكبيرة الأخرى، يمكن أن يرتكب Gemini أخطاء، وتحذر جوجل من أن Gemini قد يقدم معلومات غير دقيقة، أو حتى يدلي بتصريحات مسيئة، وتتمثل إحدى طرق التحقق مرة أخرى من ردود Gemini في استخدام زر جوجل، الذي يستخدم بحث جوجل للعثور على محتوى يساعدك على تقييم المعلومات التي تحصل عليها من Gemini وإجراء المزيد من البحث عنها.