تكنولوجيا: ‏Android 15 يصل إلى استقرار النظام الأساسي مع تحديث Beta 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة جوجل الإصدار التجريبي الثالث من نظام Android 15، وهو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة القادم. يعد التحديث الذي يحمل رقم الإصدار AP31.240517.022 علامة بارزة حيث وصل Android 15 الآن إلى مرحلة “استقرار النظام الأساسي“.

بمعنى أبسط، يعني استقرار النظام الأساسي أن الوظائف الأساسية وكيفية تفاعل التطبيقات مع النظام قد تم الانتهاء منها الآن حتى يتمكن المطورون الآن من إجراء اختبار التوافق النهائي لتطبيقاتهم قبل الإصدار الرسمي في وقت لاحق من هذا العام.

بالإضافة إلى التغييرات التي تركز على المطورين، يقدم Beta 3 بعض التعديلات البسيطة التي تواجه المستخدم. الأول هو تكامل مدير الاعتماد للملء التلقائي، والذي يعمل على تبسيط تسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب من خلال الاستفادة من كلمات المرور المحفوظة.

يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بالتسجيل وتسجيل الدخول بنقرة واحدة باستخدام طرق المصادقة البيومترية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه. بالإضافة إلى ذلك، يوقف التحديث WebSQL في Android WebView.

يعالج الإصدار التجريبي الثالث أيضًا العديد من إصلاحات الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها في الإصدارات السابقة.

تم حل مشكلات مثل خلل في عمليات فحص Bluetooth LE، وتعطل الاتصال في محاكي Android، ومواطن الخلل في ورقة مشاركة النظام. يتوفر Android 15 Beta 3 للعديد من أجهزة Pixel بدءًا من Pixel 6a وحتى Pixel Fold و Pixel Tablet الأحدث.

سيتلقى المستخدمون المسجلون في برنامج Android Beta التحديث عبر الهواء (OTA) تلقائيًا.

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