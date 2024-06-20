تكنولوجيا: ظهور ساعة OPPO Watch X لأول مرة في أوروبا مع نظام WearOS 4 وشريحة Snapdragon W5 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة OPPO مؤخرًا ساعة OPPO Watch x في أوروبا، بعد ظهورها لأول مرة في الصين في شهر مارس.

وتشبه الساعة الذكية تمامًا OnePlus Watch 2 من حيث المواصفات، حيث تتميز ساعة Oppo Watch X بتصميم دائري مع حافظة مصقولة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة محمية بزجاج Sapphire Crystal Glass، بدقة 466 × 466 بكسل وذروة سطوع 1000 نتس. وتدعم الشاشة تقنية Always-on.

تحتوي الساعة على عنصري تحكم فعليين: قرص دوار وزر على الجانب الأيمن. وهي معتمدة من MIL-STD 810H للمتانة وتتمتع بمقاومة الماء IP68 حتى عمق 50 مترًا.

تعمل ساعة Oppo Watch X بمعالج Snapdragon W5 Gen 1 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

تعمل الساعة بواسطة نظامي تشغيل: WearOS 4 و RTOS. يعمل Color OS على شريحة W5 Gen 1، بينما يتعامل RTOS، باستخدام شريحة BES2700 مع سعة تخزين eMMC بسعة 4 جيجابايت، مع مهام الخلفية والأنشطة الخفيفة مثل المكالمات والإشعارات.

توفر أنظمة التشغيل المزدوجة عمر بطارية يصل إلى 100 ساعة، ويستغرق الشحن الكامل حوالي 60 دقيقة. ومع ذلك، تحتوي الساعة أيضًا على VOOC Flash Charging الذي يوفر بطارية تكفي ليوم واحد عند شحنها لمدة 10 دقائق.

تحتوي الميزات الصحية على مستشعر لمعدل ضربات القلب ذو 8 قنوات ومستشعر للأكسجين في الدم ذو 16 قناة لمراقبة معدل ضربات القلب المستمر والأكسجين في الدم وتتبع التوتر.

علاوةً على ذلك، تقدم الساعة أيضًا تحليلًا للنوم، بما في ذلك تقييم مخاطر الشخير أثناء النوم.

تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي مع التعرف التلقائي على الأنشطة مثل الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة.

يتضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق (L1 + L5) مع نظام تحديد المواقع المكون من 5 أقمار صناعية (Beidou و GPS و Galileo و GLONASS و QZSS) للملاحة الدقيقة.

تتوفر ساعة Oppo Watch X الآن في المملكة المتحدة بسعر مخفض قدره 279 جنيهًا إسترلينيًا، وسعر التجزئة المستقبلي 299 جنيهًا إسترلينيًا. وفي دول الاتحاد الأوروبي، سيتم بيع الساعة الذكية مقابل 329 يورو.

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