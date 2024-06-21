شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية البحث عن فلاتر على إنستجرام.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك استخدام فلاتر إنستجرام لإضافة تأثيرات خاصة إلى صورك لاستخدامها فى قصص ومنشورات التطبيق، سواء كنت تريد تغيير مظهر صورتك بالكامل أو تحسينها بشكل طفيف، فإن المرشحات هى طريقة رائعة للقيام بذلك.

تم تضمين هذه المرشحات فى تطبيق إنستجرام، ولكن العثور على بعضها أسهل من غيرها.

وفيما يلى كيفية العثور على مرشحات إنستجرام واستخدامها:

للعثور على فلاتر على إنستجرام، افتح التطبيق على هاتف آيفون أو أندرويد الخاص بك.

الخطوة 1: حدد ملف التعريف الخاص بك عبر التطبيق.

الخطوة 2: اضغط على أيقونة + فى أعلى اليمين.

فى قائمة "إنشاء"، اختر Reel أو Story، متبوعًا برمز الكاميرا فى الصفحة التالية.

الخطوة 3: حدد موقع رمز العدسة المكبرة فى أسفل منتصف الصفحة. هذه هى الأداة للعثور على المرشحات.

استكشف الفلاتر المتاحة عن طريق التمرير للخلف وللأمام، أثناء قيامك بذلك، سيتم تغيير فيديو أو صورة الكاميرا المباشرة بناءً على الفلتر المحدد.

الخطوة 4: يمكنك أيضًا تحديد أيقونة التأثيرات على الجانب الأيسر من جهازك.

سيؤدى هذا إلى فتح نافذة جديدة حيث يمكنك اختيار مرشح.

يمكنك العثور على مرشح محدد باستخدام وظيفة البحث أو التصفح حسب الفئة، مثل Trending وReels وAppearance فى كل مرة تحدد فيها مرشحًا، ستتغير المعاينة فى الأعلى.

الخطوة 5: بمجرد العثور على الفلتر المثالى، اختر نافذة المعاينة فى أعلى التطبيق للوصول إلى معرض الفلتر وتابع منشورك.

كيفية العثور على فلاتر إنستجرام فى الملفات الشخصية

يتم إنشاء العديد من فلاتر التطبيق بواسطة مستخدمى إنستجرام ليجربها أشخاص آخرون بأنفسهم، وإذا وجدت مرشحًا فقد تكون مهتمًا برؤية مرشحات أخرى بواسطة منشئ المحتوى.

وإليك كيفية العثور عليهم:

الخطوة 1: اختر الملف الشخصى الخاص بهم على انستجرام، بمجرد الوصول إلى ملفهم الشخصى، اضغط فوق أيقونة التأثيرات (التى تبدو على شكل ثلاث نجوم) أعلى خلاصتهم للوصول إلى معرض التأثيرات الخاصة بهم.

الخطوة 2: لحفظ التأثير، حدده من المعرض، ثم اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط فى أسفل اليمين واختر حفظ التأثير، بعد حفظه، يمكنك الوصول بسهولة إلى هذا الفلتر باستخدام أداة التأثيرات المذكورة أعلاه.

يستغرق العثور على المرشحات على إنستجرام بضع خطوات، ولكن بمجرد العثور على المرشح المثالى، يمكنك استخدامه مرارًا وتكرارًا إذا أردت.