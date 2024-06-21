شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع الاحتيال فى المكالمات الصوتية؟.. إليك كيفية الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد عمليات احتيال المكالمات الصوتية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأصبحت مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم ولمعالجة هذا التهديد ومنع المستخدمين من التعرض للاحتيال، تدعي شركة تروكولر أنها تمتلك أفضل سلاح، وهو ماسح مكالمات يعمل بالذكاء الاصطناعي كما يوحي الاسم، ستقوم هذه الميزة بمسح ومساعدة المستخدمين على التعرف على مكالمات الاحتيال هذه باستخدام التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تتضمن عمليات الاحتيال الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي تقليد الأصوات البشرية وخداع الأشخاص للتبرع بالمال.

بدأت عمليات الاحتيال هذه في الظهور في عام 2019 تقريبًا مع ظهور تقنية التزييف العميق، حيث يأخذ المحتالون عينات صوتية من وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدمون الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الصوت، والذي يستخدم أيضًا للاتصال بأسرة الشخص وخداعها.

يقوم برنامج AI Call Scanner الذي تم تطويره بواسطة منصة معرف المتصل Truecaller بمحاربة عمليات الاحتيال هذه من خلال تحديد أصوات الذكاء الاصطناعي أثناء المكالمة، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصوت لفترة وجيزة ويحدد بسرعة ما إذا كان صادرًا من الإنسان أو من الكمبيوتر، وبعد التحقق يتلقى المستخدمون تعليقات فورية برسالة تشير إلى "تم اكتشاف صوت الذكاء الاصطناعي" أو "تم اكتشاف صوت بشري".

كيفية تمكين AI CALL SCANNER

قم بتعيين Truecaller باعتباره تطبيق الاتصال الرئيسي لديك.

اضغط على "بدء اكتشاف الذكاء الاصطناعي" عندما تتلقى مكالمة مشبوهة.

عند الضغط، ستتوقف المكالمة لفترة وجيزة بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بتسجيل الصوت وتحليله.

ستظهر رسالة "جارٍ التحليل..." أثناء عملية التحقق.

بمجرد الانتهاء، ستتلقى إشعارًا فوريًا على الشاشة يشير إلى ما إذا كان الصوت ذكاءً اصطناعيًا أم صوتًا بشريًا.

تحتاج إلى الترقية إلى أحدث إصدار من تروكولر، 14.6، على نظام Android لاستخدام AI Call Scanner

ستقوم المنصة بدمج ميزة الذكاء الاصطناعي هذه ضمن نموذجها المتميز، وتتضمن نسخة تجريبية مجانية.



حاليًا، يتوفر هذا التحديث فقط لمستخدمي تروكولر في الولايات المتحدة، مع احتمال حصول الهند ودول أخرى عليه في الأشهر المقبلة.



وبالإضافة إلى هذا التحديث الجديد، أعلنت منصة معرف المتصل Truecaller مؤخرًا أنها تجاوزت أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، حيث يشير هذا إلى الحاجة المتزايدة إلى حلول لمكافحة عمليات الاحتيال والاتصالات غير المرغوب فيها.