شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة تشفير التطبيقات على الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

فى بعض الأحيان تجد نفسك في موقف تسمح فيه لشخص آخر باستخدام هاتفك لتشغيل لعبة أو استخدام تطبيق معين، ولكنك لا تريد أن يتطفل على بقية هاتفك، و هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه قفل التطبيق مفيدًا حقًا كما أنه من السهل جدًا إعداده.

الطريقة الموصى بها لقفل التطبيقات على نظام Android هي استخدام ميزة التثبيت المضمنة، وفيما خطوات قفل التطبيقات على أندرويد :

الخطوة 1: للبدء، انتقل إلى تطبيق الإعدادات على جهاز Android الخاص بك ، ابحث عن تثبيت التطبيق وحدده .

الخطوة 2: في الصفحة التالية، قم بالتمرير لأسفل واختر تثبيت التطبيق ، يجب أن يكون في وضع إيقاف التشغيل.

الخطوة 3: قم بالتبديل إلى تثبيت التطبيق، وحدد موافق .

الخطوة 4: الخطوة التالية هي فتح التطبيق الذي ترغب في تثبيته ، وبمجرد فتح التطبيق اسحب لأعلى من أسفل الشاشة لرؤية التطبيقات المفتوحة مؤخرًا.

الخطوة 5: حدد أيقونة التطبيق ثم اختر تثبيت من القائمة ، وحدد حسنًا لتأكيد اختيارك ، تم تثبيت التطبيق الآن.

الخطوة 6: لإلغاء تثبيت عنصر ما، اضغط مع الاستمرار على زري الرجوع والنظرة العامة (أو الصفحة الرئيسية) .