شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 سيتيح إخفاء أسماء التطبيقات والأدوات من شاشة الأيفون.. كيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يقدم iOS 18 العديد من الميزات والتحسينات الجديدة لنظام التشغيل. إحدى الميزات التي عرضتها شركة أبل خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين (WWDC 2024) في وقت سابق من هذا الشهر، هي القدرة ليس فقط على إخفاء التطبيقات ولكن أيضًا أسماء التطبيقات والأدوات من شاشة أيفون الرئيسية.

ومن المتوقع أن توفر هذه الميزة، إلى جانب مركز التحكم المعاد تصميمه والقدرة على وضع الرموز في أي مكان، المزيد من خيارات التخصيص بمجرد طرح التحديث للمستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.

كيفية إخفاء أسماء التطبيقات على iOS 18

مع iOS 18 Developer Beta 1، يمكن للمستخدمين أخيرًا إخفاء أسماء التطبيقات والمجلدات والأدوات من الشاشة الرئيسية، وفقًا لشركة أبل، وفي حين أن العديد من هواتف أندرويد تسمح للمستخدمين بالقيام بنفس الشيء، سيتمكن مالكو أيفون أيضًا من إعداد شاشاتهم الرئيسية لعرض أيقونات التطبيقات فقط.

- انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية لجهاز أيفون الخاص بك.

- حدد تحرير في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

- اضغط على تخصيص ثم حدد كبير، خيار حجم الأيقونة.

- ستؤدي زيادة حجم الرموز إلى إخفاء أسماء التطبيقات تلقائيًا من الشاشة الرئيسية لجهاز أيفون.

- أيقونات iOS 18 أسماء التطبيقات المخفية على الشاشة الرئيسية

وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك أي طريقة للمستخدمين لإخفاء أسماء التطبيقات والمجلدات والأدوات مع الحفاظ على حجم الرمز صغيرًا.

خيارات التخصيص الأخرى على iOS 18

يوفر iOS 18 أيضًا العديد من خيارات التخصيص الأخرى، بما في ذلك مركز التحكم المتجدد، والذي يتميز بمعرض عناصر تحكم جديد مع خيارات جديدة للاختيار من بينها، ويمكن للمستخدمين أيضًا التمرير عبر الصفحات للوصول إلى عناصر التحكم والتبديل الإضافية.

ويقوم التحديث أيضًا بإضافة الوضع الداكن إلى الأيقونات الموجودة على الشاشة الرئيسية، تقول أبل إنه يمكن للمستخدمين الآن الاختيار من بين أنماط الأيقونات المختلفة: تلقائي، وداكن، وخفيف، وملون، ويمكنهم أيضًا وضع الرموز في أي مكان على الشاشة الرئيسية، بدلاً من تحويل الرموز تلقائيًا إلى الشبكة المعدة مسبقًا.

تتضمن خيارات التخصيص الأخرى في iOS 18 القدرة على اختيار اختصارات شاشة القفل المخصصة، وفقًا لشركة أبل، يمكن للمستخدمين الآن تحديد خيارات من معرض عناصر التحكم المذكورة أعلاه لاستبدال الكاميرا الحالية والتبديل السريع للمصباح اليدوي على شاشة قفل أيفون.