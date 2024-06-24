شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يضغط على الرئيس التنفيذي لشركة X لخفض التكاليف وزيادة المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولت ليندا ياكارينو منصب الرئيس التنفيذي لشركة X (المعروفة سابقًا بـ Twitter) منذ أكثر من عام، وكثيرًا ما تصدرت عناوين الأخبار، عند تعيينها كرئيسة تنفيذية جديدة لشركة X، أعربت ياكارينو عن سعادتها بمشروعها الجديد وقالت إنه شخصية ملهمة لها، ومع ذلك، يقول تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز الآن أن ياكارينو تتعرض لضغوط لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات في X.

ويقول التقرير إن ياكارينو قامت مؤخرًا بتحركات جريئة داخل فريقها التنفيذي نتيجة للضغوط التي مارسها إيلون ماسك، ويشمل هذا التغيير الاستراتيجي إقالة جو بيناروش، ذراعها اليمنى ورئيس العمليات التجارية والاتصالات، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، تم تحميل بيناروش المسؤولية عن سوء التعامل مع طرح سياسة جديدة لمحتوى البالغين، كان هذا الفشل، الذي تضمن عدم إبلاغ العملاء بالتغييرات قبل نشرها للعامة، عاملاً رئيسيًا في رحيله، كما ذكر اثنان من موظفي X.

وبحسب ما ورد تأتي إعادة هيكلة القيادة هذه في وقت يتزايد فيه التوتر بين " ماسك " و"ياكارينو"، ويتعرض الرئيس التنفيذي لشركة X، الذي تم تعيينه من NBCUniversal بواسطة Musk، لضغوط شديدة لتحقيق الاستقرار في الصحة المالية لـ X، وقالت مصادر داخل الشركة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن "ياكارينو" كانت قلقه بشكل خاص بشأن تلبية مطالب " ماسك " بزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وقد شمل ذلك إجراء تخفيضات على فرق المبيعات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتقليص النفقات على بنود مثل السفر.

في الآونة الأخيرة، ظهرت تفاصيل الاجتماع الشامل في X في تقارير وسائل الإعلام، ترأست ياكارينو الاجتماع، وبحسب ما ورد طلبت من الموظفين الترويج لمشروع Musk الأخير x.AI لكنها لم تتحدث كثيرًا عن أداء الأعمال الإعلانية لشركة X خلال اجتماع شامل عقد مؤخرًا.

وكان تقرير في The Verge قد ذكر أن الموظفين أرادوا معرفة تقييمات أداء الشركة وسط مخاوف متزايدة خلال الاجتماع، وتم تأجيل عملية الترقيات في X، وفقًا للتقرير، دون تفسير، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن فريق مبيعات X يتوقع تحقيق أهداف الإيرادات لهذا الربع، وفقًا لما ذكره المطلعون، علاوة على ذلك، أخبر مصدر في X أيضًا المنشور أن الشركة قامت أيضًا بتسريح عدد من الأشخاص مؤخرًا.