شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل متهمة بانتهاك قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وتواجه تحقيقًا آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين شركة أبل، بانتهاك قواعد التكنولوجيا في الاتحاد، وهي تهمة قد تؤدي إلى غرامة كبيرة على الشركة المصنعة لهواتف آيفون والتي تواجه أيضًا تحقيقًا آخر في الرسوم الجديدة المفروضة على مطوري التطبيقات، وفقا لصحيفة رويترز.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي أيضًا الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى شركة آبل بعد تحقيق بدأ في مارس.

والتهمة الموجهة ضد شركة أبل هي الأولى التي توجهها المفوضية بموجب قانون الأسواق الرقمية التاريخي الذي يسعى إلى كبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر، وأمامها حتى مارس من العام المقبل لإصدار القرار النهائي، حيث يمكن أن تؤدي انتهاكات DMA إلى غرامة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية العالمية.

أشارت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، إلى مشكلات تتعلق بشروط شركة أبل الجديدة، قائلة إنها لم ترقى إلى مستوى الامتثال لـ DMA، ويمكن لشركة أبل تجنب الغرامة إذا تمكنت من معالجة المخاوف عن طريق تعديل شروط عملها.

وقالت في مؤتمر: "في وضعها الحالي، نعتقد أن هذه الشروط الجديدة لا تسمح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرية مع مستخدميهم النهائيين، وإبرام العقود معهم"، وأضافت إن الأمر متروك لشركة أبل لتقرر كيفية الالتزام بـ DMA وليس لها أن تخبر الشركة بما يجب أن تفعله.

ردت شركة أبل إنها أجرت عددًا من التغييرات في الأشهر القليلة الماضية للامتثال لـ DMA بعد الحصول على تعليقات من مطوري التطبيقات والمفوضية، وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "كما فعلنا بشكل روتيني، سنواصل الاستماع والتفاعل مع المفوضية الأوروبية".

صرحت المفوضية إنه بموجب معظم شروط العمل، تسمح شركة أبل بالتوجيه فقط من خلال "الروابط"، مما يعني أنه يمكن لمطوري التطبيقات تضمين رابط في تطبيقهم يعيد توجيه العميل إلى صفحة ويب حيث يمكن للعميل إبرام عقد،

كما انتقدت الرسوم التي تفرضها شركة آبل لتسهيل عملية الاستحواذ الأولي على عميل جديد من قبل المطورين عبر متجر التطبيقات، قائلة إنها تجاوزت ما هو ضروري للغاية لمثل هذه المكافأة.

وقالت أبل في رسالتها الإلكترونية: "نحن واثقون من أن خطتنا تتوافق مع القانون، ونقدر أن أكثر من 99% من المطورين سيدفعون نفس الرسوم أو أقل لشركة أبل بموجب شروط العمل الجديدة التي أنشأناها".

وقال المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إنه يفتح أيضًا تحقيقًا مع صانع iPhone بشأن متطلباته التعاقدية الجديدة لمطوري تطبيقات الطرف الثالث ومتاجر التطبيقات وما إذا كانت هذه ضرورية ومتناسبة.

تكمن المشكلة في رسوم التكنولوجيا الأساسية، ورحلة المستخدم متعددة الخطوات لتنزيل متاجر التطبيقات البديلة وتثبيتها على أجهزة iPhone، ومتطلبات الأهلية للمطورين لتقديم متاجر تطبيقات بديلة أو توزيع التطبيقات مباشرة من الويب على أجهزة iPhone.

وطرحت شركة آبل الرسوم الجديدة في مارس في الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل رسوم التكنولوجيا الأساسية لمطوري التطبيقات الرئيسيين حتى لو لم يستخدموا أيًا من خدمات الدفع الخاصة بها، مما أثار انتقادات من Epic Games منشئ لعبة Fortnite وآخرين.