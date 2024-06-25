شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح النسخة التجريبية الثانية من macOS Sequoia ونسخة tvOS 18 وwatchOS 11 Beta الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل macOS Sequoia يوم الاثنين، بعد أسبوعين من كشف الشركة عن الجيل التالي من تحديثات نظام التشغيل لأجهزته، ويضيف الإصدار التجريبي الثاني من macOS Sequoia دعمًا لـ iPhone Mirroring، وهى ميزة تعمل على توسيع ميزات الاستمرارية الخاصة بالشركة من خلال السماح للمستخدمين بعرض التطبيقات والميزات والتحكم فيها على iPhone الخاص بهم من كمبيوتر Mac الخاص بهم.

كما طرحت الشركة أيضًا الإصدارات التجريبية الثانية من iOS 18 وtvOS 18 وvisionOS 2 وwatchOS 11.

وسيتمكن المطورون والمتحمسون الذين يقومون بتنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل MacOS Sequoia Beta 2 من تجربة ميزة iPhone Mirroring الجديدة، والتي تعرض الهاتف الذكي للمستخدم، بما في ذلك ورق الحائط وأيقونات الشاشة الرئيسية، وتتيح الميزة أيضًا للمستخدمين التفاعل مع التطبيقات التي تعمل على أجهزة iPhone الخاصة بهم، باستخدام الماوس ولوحة التتبع ولوحة المفاتيح.

وفي WWDC 2024، كشفت أبل أيضًا أن iPhone Mirroring سيسمح للمستخدمين بالوصول إلى هواتفهم حتى عندما تكون الشاشة مقفلة، مع عرض المعلومات أيضًا باستخدام الأدوات في وضع الاستعداد، وميزة أخرى ستأتي لجميع المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام هي النسخ المتطابق للإشعارات، مع دعم الاستجابة من الكمبيوتر.



ولتجربة ميزة iPhone Mirroring الجديدة، سيحتاج المستخدمون إلى التحديث إلى macOS Sequoia Beta 2، بينما يجب تحديث iPhone الخاص بهم إلى iOS 18 Beta 2، وتشمل الميزات البارزة الأخرى في الإصدار التجريبي الأخير تطبيق جديد لإدارة كلمات المرور.

ومن ناحية أخرى، يمكن للمطورين أيضًا تنزيل واختبار الإصدارات التجريبية الثانية لنظامي التشغيل tvOS 18 وvisionOS 2 والتي طرحتها شركة أبل أيضًا يوم الاثنين، جنبًا إلى جنب مع watchOS 11، وعندما يتم طرح تحديثات نظام التشغيل هذه في وقت لاحق من هذا العام، فمن المتوقع أن يأتي بميزات جديدة مثل ميزة InSight (tvOS 18) وتطبيق Vitals الجديد (watchOS 11).

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكنك العودة إلى الإصدار الثابت من watchOS 10 بعد التحديث إلى الإصدار التجريبي، لذلك سيتعين عليك التعامل مع أي أخطاء موجودة وانتظار الإصدارات التجريبية اللاحقة، قبل تثبيت الإصدار النهائي من watchOS 11 على العودة إلى القناة المستقرة.