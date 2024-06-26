شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقوم بربط ثريدز بشكل أعمق مع المنصات الأخرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ميتا أن منصة ثريدز ستسمح الآن للأشخاص بالإعجاب ورؤية الردود على منشورات Threads التي تظهر على منصات التواصل الاجتماعي الموحدة الأخرى.

في السابق، إذا قمت بإنشاء منشور على Threads تم نشره على نظام أساسي آخر مثل Mastodon، فلن تتمكن من رؤية الردود على هذا المنشور أثناء وجودك داخل Threads، وهذا يعني أنه سيتعين عليك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الأنظمة الأساسية لتبقى على اطلاع دائم بالردود.

ورغم هذه الترقية، تشير ميتا إلى أنه لا يمكنك الرد على الردود "حتى الآن"، ويبدو أن هذه الميزة ستصل فى المستقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Mark Zuckerberg أيضًا أن التكامل الفيدرالي لـ Threads سيكون متاحًا بدءًا من اليوم في أكثر من 100 دولة ، وهو توسع كبير بعد توفره للمرة الأولى فقط فى الولايات المتحدة وكندا واليابان.

وقد تحدثت ميتا بصوت عالٍ عن خططها للتكامل مع بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزي ActivityPub منذ إطلاق Threads منذ عام تقريبًا ، مع بدء الاختبار الأول في ديسمبر .