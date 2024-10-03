شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام فلاتر الواقع المعزز فى تطبيق واتساب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن تطبيق واتساب عن أدوات وتأثيرات جديدة لمكالمات الفيديو، تتيح منصة المراسلة إضافة مرشحات الواقع المعزز والخلفية إلى مكالمات الفيديو المشابهة لـ Google Meet وZoom وغيرها، وتحافظ هذه الإضافات على خصوصية واحترافية المرئيات، كما تعمل مرشحات وتأثيرات المكالمات على جعل التجربة جذابة وتفاعلية بدلاً من رؤية شاشة مملة مع الوجه على الطرف الآخر.

مرشحات وخلفية AR لمكالمات الفيديو على واتساب: تعرف على المزيد

يقدم تطبيق واتساب إجمالي 10 مرشحات وخلفيات يمكنك الاختيار من بينها لمكالمة الفيديو التالية، لذلك في المرة القادمة التي تتحدث فيها مع شخص غريب أو شخص لا ترغب في أن تريه ما يحيط بك، ستكون هذه الأدوات مفيدة لك.

خيارات مرشح WhatsApp AR لمكالمة الفيديو

- دافيء

- رائع

– أبيض وأسود

– تسرب الضوء

- حالمة

- ضوء المنشور

- عين السمكة

- زجاج بلوري

– نغمة ثنائية



وبالمثل، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخلفيات لمكالمة الفيديو الخاصة بك على واتساب وهي:

- طمس

- غرفة المعيشة

- مكتب

- مقهى

– الحصى

- عشاق الطعام

- سموش

- شاطئ

- غروب

- الاحتفال

- غابة

ولكن هذا ليس كل شيء، فمكالمات الفيديو على واتساب تحصل أيضًا على خيارات اللمس والإضاءة المنخفضة لتعديل الإضاءة لمكالمة الفيديو الخاصة بك وحتى إضفاء المزيد من الحيوية عليها.

فلتر واتساب وخلفية مكالمات الفيديو: كيفية الاستخدام

يقول واتساب إن الميزات الجديدة ستعمل مع مكالمات الفيديو، ومكالمات الفيديو الجماعية، كما يمكن للمستخدم تحديد أيقونات التأثيرات الموجودة في الجزء العلوي الأيمن من شاشة واتساب والاختيار من المرشحات أو الخلفيات التي تريد تطبيقها على مكالمة الفيديو.

ولم يذكر واتساب أي منصات ستحصل عليه في البداية، لكن المنصة أكدت أن هذه التأثيرات ستكون متاحة للجميع في الأسابيع المقبلة، وهو ما يعني على الأرجح مستخدمي أندرويد وآيفون.