شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألعاب Epic تقدم تسهيلات للألعاب التى تنشر على متجرها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تقدم Epic شروطًا أفضل للمطورين الذين يقومون بإنشاء ألعاب باستخدام Unreal Engine وإدراجها في متجر Epic Games.

كجزء من برنامج "Launch Everywhere with Epic" الجديد، تعمل Epic على خفض معدل الضريبة للألعاب المصممة بمحرك Unreal Engine من 5% إلى 3.5% ، ومع ذلك يجب أن تكون هذه الألعاب متاحة على متجر Epic Games Store في يوم الإطلاق.

ويبدأ البرنامج في الأول من يناير 2025 للألعاب المؤهلة المنشورة على متجر Epic Games Store بدءًا من ذلك العام.

ومن خلال هذه الخطوة، يبدو أن Epic تحاول طريقة أخرى لتشجيع المطورين على إدراج الألعاب في متجرها، بما في ذلك متاجرها التي تم إطلاقها حديثًا على Android وiOS ، وتقول Epic أن تخفيض حقوق الملكية سيكون ساريًا لكل منصة ومتجر يسرد فيه المطور ألعابه وهذا يعني وحدات التحكم أيضًا.

لذا، إذا حقق مطور نجاحًا كبيرًا متعدد المنصات تم إجراؤه باستخدام Unreal Engine، فيمكنه جني الكثير من الأموال الإضافية من خلال عدم الاضطرار إلى دفع الكثير من حقوق ملكية Unreal Engine.

وإذا عرض مطور لعبة Unreal Engine على متجر PC أو Android ولكنه لم يدرجها في متجر Epic Games الخاص بهذه المنصة، فسوف يرتفع معدل الضريبة إلى 5% بالنسبة لألعاب iOS ، وتتنازل Epic حاليًا عن شرط الإصدار المتزامن، مستشهدة برسوم التكنولوجيا الأساسية لشركة Apple، والتي سيخضع لها العديد من المطورين إذا أدرجوا ألعابهم في متجر Epic iOS، و إذا غيرت Epic نهجها تجاه iOS، فإنها تقول إنها ستمنح المطورين أربعة أشهر من التحذير.

وقد تنازلت شركة Epic بالفعل عن حقوق ملكية Unreal Engine على المبيعات في متجر Epic Games Store حيث تعد Epic هى معالج الدفع، مما يوفر ميزة أخرى للمطورين للشحن على منصاتها.