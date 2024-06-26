شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حذف Forza Horizon 4 من متاجر مايكروسوفت وSteam فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

حذف وإزالة لعبة Forza Horizon 4 من متاجر Microsoft وSteam فى 15 ديسمبر 2024 وهى أحدث لعبة فيديو رئيسية يتم فصلها عن واجهات المتاجر الرقمية، وأعلنت شركة Playground Games المطورة عبر موقعها أن مبيعات لعبة سباق العالم المفتوح 2018 ستنتهي بسبب الترخيص واتفاقيات الشركاء.

على الرغم من أن الأيام أصبحت معدودة حتى يظل الأشخاص قادرين على شراء اللعبة، فإن الحدث الأخير داخل اللعبة سيستمر من 25 يوليو إلى 22 أغسطس، وبعد ذلك لن تكون بعض الإنجازات المرتبطة بقوائم تشغيل المهرجان الموسمية قابلة للفتح.

ولإضافة المزيد من الارتباك، سيتم حذف المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص بلعبة Forza Horizon 4 بدءًا من اليوم، وإذا لعبت اللعبة عبر Xbox Game Pass واشتريت بالفعل بعض المحتوى القابل للتنزيل (DLC)، فأنت مؤهل للحصول على رمز مميز لتنزيل اللعبة الكاملة ومواصلة لعبها بعد تاريخ الحذف، و سيتم إرسال رمز اللعبة هذا إلى اللاعبين المؤهلين الذين لديهم اشتراك Xbox Game Pass مدفوع بالكامل في الأيام القادمة ويجب استرداده بحلول 25 يونيو 2026.

ومن المثير للدهشة إلى حد ما، أن Playground تقول في الأسئلة الشائعة الخاصة بها أن الخوادم تظل في مرحلة ما بعد الحذف، لذلك سيظل الوضعان غير متصلين بالإنترنت وعبر الإنترنت قابلين للتشغيل.

ومن بين هذا وحصول المشتركين المؤهلين في Game Pass على رمز للاحتفاظ باللعبة، يبدو أن Playground تحاول تحقيق أقصى استفادة من الموقف المؤسف وهو الوضع الذي غالبًا ما يصيب ألعابًا مثل هذه بتراخيص سيارات وموسيقى حقيقية، ولكن كما هو الحال مع في معظم عمليات الحذف، لا يزال الأمر فوضويًا ومعقدًا بعض الشيء.

وسيكون عمر Forza Horizon 4 يزيد قليلاً عن ست سنوات عندما يتم سحبها من المتاجر الرقمية، ولم يتبق سوى ما تبقى من نسخ Xbox الفعلية المتداولة ليستكشفها القادمون المتأخرون أو دعاة الحفاظ على البيئة.

ومن المؤكد أن Forza Horizon 5 كان خليفة جديرًا، ومن المرجح أن يستمر الامتياز باعتباره النظير الأكثر روعة لـ Forza Motorsport ، لكنني لا أعتقد أنه سيكون من الطبيعى أو بصراحة من الجيد أن تبدو الألعاب الرقمية قصيرة جدًا.