شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستقلل من عدد أزرار iPhone 17 إلى 3 أزرار فقط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر شركة أبل فى زيادة عدد المفاتيح وأزرار هاتف ايفون، فمع سلسلة iPhone 15، قدمت زر الحركة، ليحل محل مفتاح كتم الصوت الذى كان قديمًا لأنه كان موجودًا منذ بداية هواتف ايفون.

والغرض من زر الحركة هو تشغيل التطبيقات الافتراضية أو تخصيصه لبدء أى شيء أو تطبيق تريده، ومع ذلك، قررت أبل فى iPhone 16 أنها ستحتاج إلى ملحق مادى آخر على الجانبين يسمى عنصر التحكم فى الكاميرا، مع وحدة نقر لالتقاط صورة، ومكون سعوى للتكبير عن طريق الانزلاق على طول المفتاح، ومع ذلك، فإن هذا لا يقل عن خمسة أزرار منفصلة فى سلسلة iPhone 16، مما يبعد أبل عن الجهود المزعومة لصنع هاتف بدون أزرار على الشاشة بالكامل.

عناصر التحكم فى مستوى الصوت كزر عمل على iPhone 17:

تفكر أبل فى تغيير كبير آخر حول جوانب iPhone 17 فى العام المقبل، فبدلًا من وجود زر عمل وعنصر تحكم فى الكاميرا على جانب واحد، ومفاتيح الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الآخر، ستحتفظ أبل ببساطة بعنصر التحكم فى الكاميرا، لكنها ستنقل زر العمل إلى الجانب الآخر، وتدمج وظائفه مع مفاتيح مستوى الصوت.

فمن الذكاء أن تتمكن أبل من تحقيق ذلك، حيث لن يقتصر الأمر على ثلاثة أزرار لمستخدمى iPhone 17، بل لن يضطروا إلى التمدد حتى يصلوا إلى زر العمل كما هو الحال الآن.

وعند الضغط على المفتاح الجديد، يمكن أن يعمل كزر عمل، بينما يمكن تعديل مستوى الصوت ببساطة عن طريق تحريك ذراع التحكم لأعلى ولأسفل، ويمكن تشغيل تطبيق أو ببساطة كمفتاح كتم الصوت.

وبالإضافة إلى كل ذلك، من المتوقع أن تستبدل شركة أبل خط iPhone Plus غير المرغوب فيه بنموذج iPhone Slim والذى سيكون هاتفها الأكثر أناقة، لذا فإن مجموعة iPhone 17 تتشكل لتكون أكثر إثارة للاهتمام مما كان يُعتقد سابقًا.