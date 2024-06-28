شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية قفل وإخفاء تطبيقات iPhone على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقدم أبل طريقة على مستوى نظام في iOS 17 لقفل التطبيقات الحساسة بشكل فردي مثل الصور خلف Face ID، ولكن يتضمن iOS 18 خيارًا مخصصًا لقفل التطبيقات الفردية وحتى إخفائها حتى عندما يكون iPhone نفسه مفتوحًا بالفعل، وفقاً لموقع macrumors.

يعد هذا مفيدًا لأنه يعني أنه يمكنك فتح جهاز iPhone الخاص بك وتسليمه إلى شخص ما لينظر إلى شيء ما، مع العلم أنه لن يتمكن من فتح التطبيقات التي قمت بقفلها، وإذا حاول شخص ما يستخدم جهاز iPhone الخاص بك فتح تطبيق قمت بقفله يدويًا باستخدام الطريقة الموضحة، فسوف يرى نافذة منبثقة تخبره بأنه لا يمكن الوصول إليه دون مصادقة ثانوية عبر Face ID (أو Touch ID على iPhone SE) .

والجدير بالذكر أنه إذا كانت حماية الجهاز المسروق نشطة، فإن إدخال رمز المرور لفتح التطبيق ليس خيارًا، لذلك حتى إذا سُرق جهاز iPhone الخاص بك وكان اللص يعرف رمز المرور الخاص بك، فلن يتمكن من فتح التطبيق، دومع ذلك، إذا لم يتم تمكين حماية الجهاز المسروق، فستظهر مطالبة برمز المرور الذي يمكن استخدامه لفتح التطبيق بعد ثلاث محاولات فاشلة لـ Face ID.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن قفل جميع التطبيقات، كما هو الحال في الإصدارات التجريبية الأولى من iOS 18 وiPadOS 18، لا توفر أبل خيار القفل للتطبيقات غير الحساسة مثل الخرائط والساعة والآلة الحاسبة والأسهم، بخلاف ذلك، يمكن قفل كل التطبيقات الأخرى تقريبًا، بما في ذلك تطبيقات الطرف الثالث، وإليك كيف يتم ذلك.

خطوات قفل وإخفاء تطبيقات iPhone علي هاتفك

1- على شاشتك الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق الذي تريد قفله.

2- اضغط على "يتطلب معرف الوجه" (أو Touch ID).

3- اضغط على "يتطلب Face ID" (أو Touch ID) للتأكيد.

4- لاحظ أنه لا يمكنك استخدام Siri مع تطبيق مقفل، ولن يعرض بحث Spotlight وأي معاينات للإشعارات محتوى من التطبيق.

عندما تقوم بقفل تطبيق تابع لجهة خارجية باستخدام الطريقة المذكورة أعلاه، يكون لديك خيار إخفاءه أيضًا - ولكن في الوقت الحالي لا يمكنك إخفاء تطبيقات النظام مثل Safari أو الصور، عند التمكين، تتم إزالة رمز التطبيق واسمه من الشاشة الرئيسية، ولن يظهر في عمليات البحث، على الرغم من أنه قد يستمر في الظهور في تطبيق الإعدادات.

تم أيضًا إنشاء مجلد محجوب للتطبيقات المخفية في مكتبة التطبيقات لديك، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق التمرير سريعًا لليسار حتى نهاية صفحات الشاشة الرئيسية، ومع ذلك، لن تتلقى إشعارات التطبيق أو المكالمات الواردة من تطبيق مخفي تابع لجهة خارجية.

كيفية فتح وإظهار التطبيقات

1- الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق.

2- اختيار خيار "لا تتطلب معرف الوجه".

3- طالما قمت بتمكين حماية الأجهزة المسروقة، فإن تشغيل القفل وإيقاف تشغيله يتطلب فحص ‌Face ID‌، لذلك لا يمكن إيقاف تشغيله دون علمك.

لإظهار تطبيق مقفل تابع لجهة خارجية، قم بالتمرير سريعًا إلى مكتبة التطبيقات واضغط فوق المجلد المخفي المحجوب في الأسفل، وسيُطلب منك إجراء فحص Face ID للكشف عن محتوياته. وبعد ذلك، يمكنك الوصول إلى أي تطبيقات مخفية موجودة بداخله.