تكنولوجيا: الجيل القادم من هواتف الأيفون يدعم إستبدال البطارية بسلاسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن الجيل القادم من هواتف الأيفون يأتي ببطاريات تدعم الإستبدال بتجربة سلسة.

سلط تقرير جديد نشر عبر “The Information” الضوء على الجيل القادم من هواتف الأيفون، حيث أكد التقرير على أن ابل تعمل في الوقت الراهن على تطوير بطاريات بتصميم جديد على أن يتم إزالة الشريط اللاصق الذي يعمل على تثبيت البطارية في الهاتف.

ويوضح التقرير أن ابل تتجه لتغيير تصميم البطاريات لتنفيذ اللوائح الجديدة التي وضعت من الإتحاد الأوروبي والتي تلزم الشركات المطورة للهواتف الذكية بتصميم بطاريات تدعم الإستبدال بسلاسة.

ومن المقرر أن تتجه الكثير من الشركات لتبني التغيير الجديد في تصميم البطاريات، على أن يسود تصميم البطارية القابلة للإستبدال بحلول 2025.

من جانب أخر تتميز البطارية الحالية في هواتف الأيفون بشريط لاصق يعمل على ربط البطارية، ولإخراج البطارية يجب على المستخدم إزاحة هذا الشريط، ومن المتوقع أن تستبدل ابل هذا التصميم بغلاف معدني يأتي بتجربة أكثر سلاسة في إخراج البطارية.

ومن المتوقع أن تبدأ ابل في إختبار مدى فعالية التصميم الجديد في أحد إصدارات الشركة من سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة، على أن تتوسع بالتصميم الجديد في سلسلة هواتف iPhone 17 كاملة.

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