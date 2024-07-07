بيان من مودرن فيوتشر ردا على تعرض أحمد رفعت لضغوط قبل وفاته

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر نادي مودرن فيوتشر بياناً رسمياً ينفي خلاله تعرض لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت لأي ضغوط داخلية أو خارجية، حسبما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.

وجاء نص بيان مودرن فيوتشر كالتالي: "ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت و اللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، و يشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف".

وأضاف: "لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به و عنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور و على أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته".

واختتم فيوتشر بيانه: "نطلب ونهيب من جميع العاملين في مجال الرياضة والإعلام و باقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان".

أثارت تصريحات الراحل أحمد رفعت نجم فريق مودرن سبورت، قبل أيام من وفاته، حول تعرضه لظلم شديد من جانب أحد الأشخاص أدي إلي سقوطه في الملعب ومروره بظروف صحية صعبة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 24 يونيو الماضي ظهر أحمد رفعت لأول مرة بعد أزمته الصحية مع الإعلامي إبراهيم فايق علي قناة MBC مصر ، حيث وجه له فايق سؤالاً : لماذا وصلت إلي هذه الحالة الصحية ، لتأتي إجابات رفعت صادمة بعدما كشف عن تعرضه لظروف قاسية جدا وقال : فيه حاجات حصلت معايا صعب انها تحصل لبني آدم عادي مش للاعيب كورة ".

وأضاف: تعرضت لضغوط شديدة جدا من أحد المسئولين قبل سقوطي في الملعب وهذه الضغوط لها علاقة بكرة القدم ، وأنا غبت عن الكورة فترة طويلة ومحدش كان عارف أنا بعمل إيه وفين".

وتابع: الأطباء أبلغوني أن هذه الضغوط هي السبب فيما وصلت إليه".