شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل: توقفنا عن ادعاء تحقيق الحياد الكربوني في عملياتنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة جوجل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا في أحدث تقرير بيئي لها، إنها أنهت عمليات الشراء الجماعي لتعويضات الكربون الرخيصة، وبذلك تكون قد توقفت عن ادعاء أن عملياتها تحقق الحياد الكربوني.

وتستهدف الشركة الآن الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2030. شراء تعويضات الكربون وذكرت الشركة التابعة لمجموعة "ألفابيت" أنها كانت محايدة كربونيًا في عملياتها منذ عام 2007، وكانت هذه المكانة قائمة على شراء تعويضات الكربون لتعادل الانبعاثات التي تصدر من مبانيها ومراكز بياناتها والسفر المرتبط بأعمالها.

ولكن في أحدث تقاريرها قالت الشركة: "اعتبارًا من 2023، لم نعد نحقق الحياد الكربوني في العمليات". سوق متغيرة ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم جوجل قوله: "بما يتماشي مع سوق متغيرة - بما في ذلك نظام بيئي أكثر قوة لإزالة الكربون ساعدنا في تحفيزه، فقد غيرنا استراتيجيتنا، نستهدف تجنب أو تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للوصول إلى هدفنا النهائي لخفض الانبعاثات".