شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل: توقفنا عن ادعاء تحقيق الحياد الكربوني في عملياتنا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة جوجل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا في أحدث تقرير بيئي لها، إنها أنهت عمليات الشراء الجماعي لتعويضات الكربون الرخيصة، وبذلك تكون قد توقفت عن ادعاء أن عملياتها تحقق الحياد الكربوني.
وتستهدف الشركة الآن الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2030.
ولكن في أحدث تقاريرها قالت الشركة: "اعتبارًا من 2023، لم نعد نحقق الحياد الكربوني في العمليات".
وتستهدف الشركة الآن الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2030.
شراء تعويضات الكربونوذكرت الشركة التابعة لمجموعة "ألفابيت" أنها كانت محايدة كربونيًا في عملياتها منذ عام 2007، وكانت هذه المكانة قائمة على شراء تعويضات الكربون لتعادل الانبعاثات التي تصدر من مبانيها ومراكز بياناتها والسفر المرتبط بأعمالها.
ولكن في أحدث تقاريرها قالت الشركة: "اعتبارًا من 2023، لم نعد نحقق الحياد الكربوني في العمليات".