تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy S24+ الذي يعمل بنظام Android 15 يتفوق على معيار Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإصدار أول تحديث تجريبي لنظام Android 15 لسلسلة Galaxy S24 وقد تم بالفعل اكتشاف S24+ على منصة Geekbench وهو يلوح بأحدث إصدار لنظام تشغيل الهاتف المحمول من جوجل والذي تم تفصيله للتو خلال حدث I/O في شهر مايو.

لا شك أن هاتف Samsung Galaxy S24+ الذي يعمل بنظام Android 15 سوف يأتي مع أحدث تراكب One UI 7.0 أيضًا، لكن المعيار لن يكون شهادة على صقله وكفاءته في وقت مبكر من لعبة التحديث لأن هذا على الأرجح نموذج اختباري به الكثير من مكامن الخلل والأخطاء التي يجب تسويتها.

ومع ذلك، فإن جهاز Samsung SM-S926B، وهو رقم الطراز الداخلي للهاتف الأوسط Galaxy S24+، قد حقق 2114 نقطة محترمة إلى حد ما في النواة الواحدة، و 6616 في النقاط المتعددة النواة على Geekbench 6.

من المحتمل أن يكون هذا إصدارًا تجريبيًا مبكرًا جدًا من Android 15 لجهاز Galaxy S24، لذلك لا يمكن أن يرتفع الأداء والكفاءة إلا من هنا، حيث تقوم سامسونج وجوجل بتنظيف الأخطاء وهما على استعداد لتقديم Android 15 إلى السلسلة الرئيسية في وقت لاحق من الخريف.

بعد كل شيء، يوفر Android 15 أوقات تشغيل أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للكاميرا وتحميل التطبيقات، بالإضافة إلى الكثير من ميزات الخصوصية والأمان مع التركيز على التحسينات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لذلك سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف قامت سامسونج بدمجه مع كل ما هو جديد ومثير يقدمه لنا في One UI 7.

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