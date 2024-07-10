تكنولوجيا: هاتف Nothing Phone(2) يحصل على تحديث بميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كان لديك أحدث هاتف Nothing Phone (2) الذي تم إصداره منذ عام تقريبًا، فأنت محظوظ. حيث ان شركة Nothing تطرح تحديثًا يعمل على إصلاح العديد من المشكلات ويقدم بعض الميزات الجديدة.

يتم عادةً طرح تحديثات نظام التشغيل على مراحل، لذلك لن يحصل الجميع على التحديث في نفس الوقت.

تساعد هذه الطريقة الشركة على مراقبة أي مشكلات وضمان النشر السلس والمستقر. وإذا كنت تريد التحقق من توفر التحديث لجهازك، فاتبع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات على هاتف Nothing .

Nothing قم بالتمرير لأسفل وانقر على النظام .

حدد تحديثات النظام .

سيتحقق جهازك تلقائيًا من وجود إصدار جديد لنظام التشغيل. وفي حالة توفر تحديث، سيظهر لك خيار لتنزيله وتثبيته.

يوفر التحديث الأخير لنظام Nothing OS 2.6 مجموعة من الميزات الجديدة مثل:

دعم حذف سجل ورق الحائط في Wallpaper Studio.

إعداد أولي محسّن لأداة / تطبيق Weather مع مطالبات سهلة الاستخدام لإضافة مدينة معينة .

دعم لعرض مستوى بطارية CMF Watch في لوحة Bluetooth الخاصة بالإعدادات السريعة .

تجربة مُحسّنة لوضع Low Lag لسماعات الأذن Nothing .

كما يتضمن التحديث أيضًا العديد من التحسينات في وضع اللعبة، مثل الوصول السريع إلى لوحة تحكم اللعبة من خلال النقر على الشريط الجانبي الأيسر.

بالإضافة إلى ذلك، ستظهر الآن المكالمات الواردة أثناء الألعاب في عرض منبثق، ويمكنك رفض مكالمات تطبيقات الطرف الثالث أثناء اللعب، وهو أمر مريح جدًا.

علاوةً على ذلك، بعد التحديث، يمكن لمستخدمي Nothing Phone (2) حظر الإشعارات أثناء اللعب لتقليل التشتيت. فقد قامت الشركة أيضًا بتحسين الإشعارات الضوئية لعرض المزيد من المعلومات أثناء اللعب.

وبالإضافة إلى الميزات والتحسينات الجديدة، يتضمن تحديث نظام التشغيل العديد من إصلاحات الأخطاء.

فعلى سبيل المثال، نجحت Nothing في حل الخلل الغريب الذي أثر على تسجيل الصوت والمكالمات على WhatsApp.

علاوةً على ذلك، يعالج التحديث مشكلات أخرى، مثل الحالات الشاذة أثناء مكالمات الطوارئ في سيناريوهات محددة ومشاكل في بعض التطبيقات التي تستخدم ميزة Cloned Apps بشكل صحيح.

يعد تحديث هاتفك أمرًا ضروريًا لحماية جهازك وتحقيق أقصى استفادة منه. وتعد الشركة مستخدميها بـ 3 سنوات من تحديثات نظام أندرويد و 4 سنوات من تصحيحات الأمان. وهذا يعني أنه سيتم دعم Nothing Phone (2) حتى عام 2027.

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