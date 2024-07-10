تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy Z Fold6 بتصميم خفيف وسعر يبدأ من 1900 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن هاتف Galaxy Z Fold6 القابل للطي الذي ينطلق بتصميم أنحف وأبعاد جديدة ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

انطلق هاتف Galaxy Z Fold6 في فعاليات مؤتمر Unpacked بواجهة One UI 6.1.1، وأحدث مميزات منصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI.

ويتميز هذا الإصدار بأبعاد 22.1:9 التي تعد إختيار أفضل مقارنة بأبعاد 23.1:9، وتأتي شاشة الغطاء بحجم 6.3 إنش، كما يأتي الهاتف بحجم أقصر 1.5مم، وإتساع أكبر 2.9مم عند فتح الشاشة، أو 1مم عند طي الشاشة.

كما يتميز الهاتف بوزن أخف حيث يأتي بوزن 239 جرام أي 14 جرام أخف من الإصدار السابق، أيضاً تم ترقية نظام التبريد في Galaxy Z Fold6، حيث يضم الهاتف نظام تبريد أكبر 1.6 مرة في الغرف الحرارية، أيضاً يأتي Fold6 بمعايير IP48 في مقاومة الأتربة وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في هذه الفئة من الأجهزة.

وتأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.6 إنش، وأبعاد 20.9:18، كما تدعم سامسونج الشاشتين بتقنية Dynamic AMOLED 2X، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 Hz، وتأتي شاشة الغطاء بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 2.

أيضاً يضم Galaxy Z Fold6 إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/1.8، ودعم التثبيت البصري، مع كاميرة telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 وميزة التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2.

ويضم الغطاء الخارجي كاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، مع كاميرة سيلفي بدقة 4 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو أسفل الغطاء.

كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، والشحن العكسي بقدرة 4.5W.

ويأتي هذا الإصدار بترقية في مميزات الذكاء الإصطناعي مع منصة Galaxy AI، مع نظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1.1، وتتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي المترجم الذي يتيح إظهار الترجمة لطرفي المحادثات في الوقت الفعلي، وميزة تدعم تحويل الرسم التخطيطي إلى صور.

ومن المقرر أن يدعم Galaxy Z Fold6 تحديث النظام حتى 7 سنوات، ويتوفر Galaxy Z Fold6 بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ويتوفر الهاتف بألوان الفضي، والوردي، والأزرق، مع إختيار اللون الأسود والأبيض حصرياً على موقع سامسونج الرسم، على أن يبدأ سعر الهاتف من 1900 دولار تقريباً.

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