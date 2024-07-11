تكنولوجيا: تفاصيل كاملة حول مواصفات Galaxy Ring من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت سامسونج خلال فعاليات مؤتمر Unpacked تفاصيل كاملة حول مواصفات ومميزات خاتمها الذكي Galaxy Ring الذي كُشِف عنه للمرة الأولى خلال معرض MWC 2024 هذا العام.

يعد خاتم Galaxy Ring الذكي من بين منتجات سامسونج المميزة التي سلط عليها الأضواء خلال فعاليات Unpacked.

وتقدم سامسونج Galaxy Ring بإختيارات ألوان تشمل الأسود والفضي إلى جانب اللون الذهبي، ويتوفر الخاتم الذكي في سوق الولايات المتحدة بأكثر من حجم يتراوح بين 5-13، كما صمم هذا الإصدار من التيتانيوم grade 5.

وتأتي جميع المستشعرات الخاصة بمراقبة صحة ونشاط المستخدم والبطاريات ودبوس الشحن في داخل الخاتم الذكي إلى أسفل طبقة من “epoxy resin”.

كما يدعم Galaxy Ring معايير IP68 في مقاومة الماء عند 10ATM، ويدعم أيضاً مقاومة ظروف الطقس المختلفة.

ويتميز أصغر نموذج من Galaxy Ring بأبعاد 7.0 في 2.6مم، ووزن 2.3 جرام، بينما يأتي أكبر نموذج من الخاتم الذكي بوزن 3 جرام فقط.

ومن المقرر أن يتم شحن مجموعة لتحديد القياس المطلوب للخاتم الذكي مع كل طلب شراء لGalaxy Ring، كما تحث سامسونج المستخدم بإرتداء النموذج المحاكي للقياس المحدد للخاتم على مدار اليوم للتأكيد على صحة المقاس المطلوب.

أيضاً سيتاح للمستخدمين تجربة القياسات المختلفة للخاتم الذكي في منافذ البيع الخاصة بشركة سامسونج.

من جانب أخر يدعم Galaxy Ring تقنية البلوتوث LE 5.4، ويتطلب إقتران هاتف ذكي بنظام تشغيل Android 11 أو الإصدارات اللاحقة، مع تطبيق Samsung Health، على ألا يلزم الخاتم الذكي المستخدمين بشراء إشتراك إضافي برسوم للوصول إلى البيانات الصحية أو معلومات نشاط المستخدم.

ويأتي الخاتم الذكي بعناصر تحكم عبر الإيماءات حيث يمكن الضغط الإبهام والسبابة أثناء ارتداء الخاتم للتحكم في هاتف Galaxy الذكي، أو إلتقاط الصور وتجاهل الإشعارات، كما يتوافق هذا الإصدار مع خدمة Samsung Find التي تدعم تحديد موقع الخاتم الذكي عن طريق ومضات إضاءة LED المدمجة في الخاتم.

وللمراقبة الصحية يدعم Galaxy Ring رصد معدل ضربات القلب عبر مستشعر PPG، وقياس درجة حرارة الجلد، مع إمكانية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وذلك بفضل التصميم الخفيف المميز لهذا الخاتم والذي يدعم المستخدم بالراحة المطلوبة لإرتداء هذا الإصدار على مدار 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع.

ويتتضمن تتبع المستخدم أثناء النوم تحليل الشخير، والحركة أثناء النوم ومدة النوم ومعدل ضربات القلب والتنفس، أيضاً يدعم الخاتم تحديد تلقائي سريع لنشاط المستخدم وذلك عبر مراقبة حية لمعدل ضربات القلب وتنبيهات معدل ضربات القلب.

وتضم نماذج الخاتم من قياس 5 إلى 7 من Galaxy Ring بطارية بقدرة 17 mAh، والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى 6 أيام، بينما تضم النماذج المميزة بقياس من 8 إلى 11 بطارية بقدرة 18 mAh والتي تدعم أيضاً عمر شحن 6 أيام، بينما تأتي النماذج المميزة بأحجام من 12 إلى 13 بقدرة بطارية 22.5 mAh لعمر شحن 7 أيام.

كما يأتي الخاتم الذكي بحافظة شحن مميزة بتصميم أنيق تضم بطارية بقدرة 361 mAh وتدعم 20 مرة من الشحن للخاتم الذكي، ومن المقرر أن يتوفر الخاتم الذكي بسعر 399 دولار.

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