تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى تفوق رقاقة Exynos 2500 القادمة على معالج Apple A15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر محاولات سامسونج في ترقية آداء سلسلة معالجات Exynos، وتشير أحدث التفاصيل إلى أن رقاقة Exynos 2500 القادمة من سامسونج ستتفوق على إصدار ابل Apple A15.

أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت في منصة X بعض التفاصيل الجديدة حول معالج Exynos 2500 المرتقب من سامسونج والذي يشار إلى أنه يأتي بإستهلاك أكثر كفاءة للطاقة مقارنة بمعالج Apple A15.

وتشير التسريبات أن معالج سامسونج القادم سيدعم سلسلة Galaxy S25 وأيضاً سلسلة أجهزة Galaxy Book، كما تنقسم الأنوية في معمارية رقاقة سامسونج إلى 1+2+3+4، وتكوين أخر 2+2+2+4 وأيضاً 1+4+5.

وتشير التسريبات إلى أن التنوع في تكوينات الرقاقة يرجع إلى إختلاف الرقاقة بين نماذج مخصصة للهواتف الذكية وأخرى لأجهزة الحاسب المحمول.

وتتطلب أجهزة الحاسب طاقة إضافية من المعالج لذا تحتاج سامسونج إلى تعزيز الأنوية في النموذج المخصص لأجهزة الحاسب المحمول.

من جانب أخر أوضح مصدر التسريبات أن معالج Exynos 2500 قد يضم نواة ARM Cortex-X5 رئيسية، وهي النواة الرئيسية ذاتها المتوقع أن تدعم رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة من كوالكوم.

يذكر أن رقاقة Apple A15 قدمت من ابل في سلسلة هواتف iPhone 13 Pro منذ 3 سنوات سابقة، إلا أن تفوق رقاقة Exynos 2500 على إصدار ابل يعد تقدم بالفعل في آداء سلسلة معالجات Exynos.

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